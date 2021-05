MIPYMES, turismo y hasta crear un Metro: las propuestas para que Xalapa crezca

Los aspirantes a gobernar Xalapa a partir del 1 de enero de 2022 coincidieron en la necesidad de fomentar la inversión pública y privada para lograr el desarrollo de la ciudad, y apostarle a su vocación turística y cultural, que redunde en un mejor ingreso para quienes habitan aquí.



En el debate entre 8 de los 10 candidatos a ser Alcalde de la capital, organizado por alcalorpolitico.com el pasado jueves, los participantes también enfocaron sus propuestas en recuperar las instalaciones deportivas para traer eventos estatales, nacionales e internacionales, que dejen una derrama importante.



Asimismo, plantearon apoyos a las PYMES, descuentos en servicios públicos para los pequeños comercios, fomento al capital humano que forman las universidades, y la construcción de una zona industrial que permita que grandes empresas inviertan en Xalapa.



Línea 1 del metro elevado de Xalapa: Cinthya Lobato



Cinthya Lobato Calderón, de Unidad Ciudadana (UC), reiteró su propuesta de construir la “Línea 1” del Metro Elevado de Xalapa que abarcaría 5.5 kilómetros e iría de la Secretaría de Finanzas a Bugambilias, con con ocho estaciones: Bugambilias, SEV, Ánimas, Araucarias, Plaza Crytal, Jardínes de Xalapa, Ferrocarriles Nacionales y Finanzas.



Para ello, estimó un costo aproximado de 3 mil 700 millones de pesos, financiados con recursos propios del Ayuntamiento, del Fondo Metropolitano, BANOBRAS, iniciativa privada y del Fondo Nacional de Infraestructura, previendo 30 meses para su construcción.



Apuntó que se evaluará el costo del pasaje, afirmando que será un tarifa subsidiada, y la empresa que lo administre sea pública descentralizada.



“Como es una propuesta metropolitana me pondré en contacto con los alcaldes que ganen los municipios de Emiliano Zapata y Banderilla para poder ampliar el proyecto del metro en esta zona metropolitana, el cual beneficiaría a más de 600 mil habitantes que son los que se comprenden estos tres municipios”, precisó.



Insistió que los empresarios xalapeños podrían asociarse e invertir en el proyecto, que haría de Xalapa la cuarta ciudad del país en contar con esta modalidad de transporte masivo de pasajero.



Promover herramientas digitales: Raúl Arias



Raúl Arias Lovillo, abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), consideró que en Xalapa se debe dejar de ser compradores y consumidores nada más, donde el 70% de los productos agropecuarios provienen de otros estados.



“Tenemos que convertirnos por lo tanto en vendedores, qué podemos vender para promover empleo, etcétera, cultura y conocimiento, la civilización humana está en una importante transiciones hacia una sociedad digitalizada, tenemos que prepararnos para eso”, señaló.



Apuntó que en la Capital del Estado se debe impulsar un “gran centro de formación y capacitación en herramientas digitalizadas”, utilizando el talento humano que se ha formado aquí y que a su decir no se le ha dado la oportunidad de que lo desarrollen.



Con la inversión en investigación en campos del conocimiento científico, tecnológico, humanístico y de innovación, dijo, se podrá crear una ciudad capital de la cultura y el conocimiento tecnológico.



“Un hub tecnológico (centro de operaciones) que nos preparamos para el futuro, así vendrán las inversiones. En este proyecto estoy pensando por ejemplo, en los juegos electrónicos de los jóvenes que nadie les hace caso, hay competencias internacionales, financiamiento y las empresas también vendrían”, estimó.



Recordó que cuando fue rector de la Universidad Veracruzana (UV), presidió la Asociación de Centros para el Desarrollo de las PYMES, con el que se amplió de 80 a 300 el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, proyecto que aseguró podría implementarse en la ciudad y así reactivar su economía.



Corredor industrial en San Antonio Paso del Toro: Antonio Frutis



El candidato Antonio Frutis Montes de Oca, del Partido Cardenista, sugirió la construcción de un corredor industrial en la zona San Antonio Paso del Toro, cercano al fraccionamiento Cuatro Soles, donde convergen el libramiento de la ciudad, y donde bajan las aguas de Naolinco y de Jilotepec.



“Ahí se podía crear un corredor industrial que detonaría Xalapa y además a los municipios alrededor como de Actopan, Jacomulco, Emiliano Zapata, Alto Lucero y Rafael Lucio. Hay muchos productores incluso podrían haber empacadoras para que se beneficien a todos los municipios de acá”, estableció.



Afirmó que es necesario hacer el libramiento “perinorte de Xalapa”, porque agilizaría la circulación para llegar a esa zona industrial que plantea.



Apoyo a MIPYMES xalapeñas: Itzel Jurado



Después de afirmar que la pandemia ha dejado a miles de personas sin empleo, la candidata de Redes Sociales Progresistas (RSP), Itzel Jurado Ortiz, apuntó que su intención es resolver las necesidades más básicas de las familias xalapeñas, porque muchas no tienen para comer día con día.



“Lo que haría es ayudar a las mujeres ayudarlas, porque la mayor parte de mujeres se dedican a las actividades de comercio al por menor y en ese sentido ni ellas, ni sus familias tienen seguridad social y tampoco tienen jornadas laborales definidas. Quisiera apoyarlas para que crecieran como micro, pequeñas y medianas empresarias encabezadas por mujeres”, destacó.



Además, y para invertir y desarrollar económicamente a Xalapa, planteó generar eventos deportivos estatales, regionales, nacionales e internacionales aprovechando la infraestructura que ya está hecha para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, tales como el Velódromo, al Estadio Xalapeño, el gimnasio y alberca olímpica de la Universidad Veracruzana, entre otros espacios.



Expuso también su propósito de convertir a Xalapa en sede de festivales y actividades artísticas y culturales, con la finalidad de recuperar la identidad como ciudad. Además, trabajará en rutas de turismo regional invitando a los visitantes a que se queden en Xalapa y conozcan lo pueblos mágicos alrededor.



No más improvisación con turismo: Carlos Vite



Carlos Vite Sicilia, del Partido Todos por Veracruz, planteó tres ejes rectores para generar desarrollo económico en Xalapa, el primero relacionado con el turismo, área en la que prometió “no más improvisados”.



“Debemos hacer tiros de precisión, hay que escuchar a los empresarios, ellos son los expertos. En términos generales, mi propuestas es recuperar el Centro Histórico y los espacios culturales, buscaremos inversionistas especializados para crear proyectos en el sector, impulsaremos expos y eventos que se realicen en plazas públicas y recintos”, enumeró.



Propuso además, asociaciones público-privadas para atraer la inversión en el desarrollo de experiencias y encabezará alianzas con otros municipios en el turismo e invertirán en su promoción.



Añadió que en su administración recuperaría espacios deportivos que están en el abandono, como estadios, gimnasios y el Velódromo de alta especificación que no se utiliza.



Como tercer eje, señaló el emprendimiento, para lo cual indicó que promoverá “como nunca” las iniciativas empresariales innovadoras y la formación de jóvenes emprendedores.



Asimismo, impulsará la competitividad de los empresarios locales para que accedan a los apoyos de programas de proveeduría y desarrollo de cadenas productivas.



“Propongo dos proyectos estratégicos: uno, recuperar el parque Natura, el Gobierno del Estado deja morir un espacio que podría ser el mayor detonante del turismo, pediré que se ha ganado el parque de Natura y lo haremos un gran atractivo; y dos, atraer proyectos de carácter metropolitano, en Xalapa no contamos con terrenos que atraigan a grandes industrias, pero sí podemos vincularnos con municipios destinos para atrae las grandes inversiones”, ahondó.



Inversión público-privada para reactivar economía: Uriel Flores



El contendiente por el Partido Podemos, Uriel Flores Aguayo, reiteró que se requiere de la inversión pública y privada para poder tener reactivación económica.



“Estamos ante un problema de coyuntura, los efectos de la pandemia, por lo tanto hay que aplicar un programa urgente de reactivación económica que implica la consideración del subsidio no del 15%, como lo acordó el Cabildo, sino por lo menos el 50% en el costo del agua potable, facilidades para impuesto predial y un programa muy robusto de créditos para las PYMES, para el pequeño comercio también”, puntualizó.



Dijo que en su eventual gestión, garantizaría el empleo, apoyando a todas las personas y factores económicos que están generando trabajos en la Capital.



“Podemos incursionar de manera muy seria y con posibilidades de éxito en materia de deporte y en materia de cultura, hay que aprovechar las instalaciones, hay que traer los campeonatos nacionales e internacionales”, coincidió con los demás contendientes.



Adicionalmente, y respecto a la cultura, recordó que Xalapa tiene gran tradición en festivales como los de Teatro y Jazz y ferias, como la del libro, mismos que se deben impulsar.



Apuesta al turismo y construcción de “muelle seco”: José Alberto Pérez



El candidato José Alberto Pérez Fuentes, del Partido Encuentro Solidario (PES), comentó para la recuperación económica, su administración le apostará “inmediatamente” al turismo y lugares irónicos, para que dejen de ser lugares de asalto y robo, como el parque Natura, Xallitic, la ex fábrica de San Bruno, el cerro de Macuiltepelt, el santuario de Las garzas y la Laguna de El Castillo.



“Son lugares que tenemos de revisar de manera inmediata para generar economía que llene rápidamente los bolsillos de los xalapeños”, afirmó.



Apuntó que otra de sus propuestas es la de construir “un muelle seco”, en la zona de El Castillo, que albergue 5 millones de contenedores, con productos como granos, para así “desfogar” el Puerto Veracruz.



“Además va a tener más cerca Puebla y la Ciudad de México para venir a recoger sus productos y hacer una zona industrial ecológica de ensamblados, con inversión industrial, ensamblar los celulares ensamblar algunas partes automotrices, que sean una industrial ecológica”, refrendó.