Mitad de basura generada en Veracruz se va a sitios irregulares: SEDEMA

El secretario de Medio Ambiente, Juan Carlos Contreras Bautista, informó que en Veracruz sólo el 50 por ciento de los residuos sólidos se disponen en rellenos sanitarios conforme a la norma, lo que significa que unas 4 mil toneladas de basura al día se depositan en sitios irregulares.“Cuando entró esta administración sólo era el 20 por ciento (…), en Veracruz se generan 8 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos de las cuales en aquellos momentos solamente mil 500 a 2 mil se disponían en rellenos sanitarios”.“Hoy son 4 mil toneladas y es cerca del 50 por ciento para que, al finalizar esta administración, pudiera ser el 100 por ciento de los residuos de disposición final en sitios adecuados”.Afirmó que buscarán sensibilizar y capacitar a los próximos presidentes municipales sobre este tema, adelantando que mediante un fondo de remediación se buscará habilitar cuatro rellenos sanitarios en 2022 y 9 centros de transferencia.Durante su comparecencia detalló que en Veracruz había 119 tiraderos a cielo abierto, de los cuales algunos funcionaban inicialmente como rellenos sanitarios.“Se encontraron 119 tiraderos a cielo abierto, de 2003 a 2010 se construyeron diversos rellenos sanitarios pero cual fue la sorpresa que, al visitarlos, después de 10 o 15 años todos eran tiraderos a cielo abierto”.“Algo curioso porque la Norma SEMARNAT 083 nos da un tiempo de vida para cada construcción de relleno sanitario mínima de 15 a 20 años”.Refirió que actualmente se han intervenido 83 basureros a cielo abierto, según el Plan de Gestión Estatal de Residuos Sólidos Urbanos y Manejo Especial, para poder pasar de tiraderos a cielo abierto a rellenos sanitarios.Añadió que se invirtieron 44 millones de pesos en los rellenos sanitarios que no cumplían con la normatividad.Recordó que la norma establece que el relleno debe estar a 500 metros mínimo de un centro poblacional y no debe haber cerca cuerpos de agua para evitar su contaminación en caso de fuga de lixiviados.Durante la comparecencia subrayó que no se avalará la minería tóxica, aunque aclaró que las autorizaciones se dan por parte de la Federación, instancia que dio permisos de exploración en la zona de Actopan y Alto Lucero.Señaló que han intercambiado información con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para tener claros los permisos y las actividades que se realizan en este momento por lo que actualmente, conforme a las normas, únicamente se están realizando monitoreos en la zona de Alto Lucero y Actopan.“Esto conllevó críticas y movimientos sociales de grupos ambientalistas en Alto Lucero y Acopan donde tiene un permiso de exploración. Actualmente no se cuenta con permiso de extracción, de explotación”.