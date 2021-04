Mitad de cárceles en zonas serranas ignoran recomendaciones de Derechos Humanos

De 17 centros preventivos de reclusión que hay en el mismo número de municipios de la región serrana de Veracruz, el 50 por ciento atiende las observaciones que les hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la otra mitad no hace caso, advirtió el delegado étnico del ombudsman en la entidad, Jácome Norberto Lara García.



Agregó que hay municipios como Tlilapan, en donde sus autoridades se han ocupado de mejorar su cárcel para que tenga condiciones dignas y hoy hay una gran diferencia de cómo estaba ese lugar a cuando se inició la administración.



Recordó que anualmente se hacen tres supervisiones por parte de la CEDH a las cárceles municipales y al término se elabora un oficio dirigido a cada alcalde para hacerle algunas observaciones.



Aclaró que no se les da un plazo para que hagan las mejoras que se les sugieren, ya que saben que eso requiere de presupuesto y los alcaldes tienen que disponer de recurso.



Sin embargo, reconoció que algunos no hacen caso para mejorar las condiciones de sus cárceles, que no son exageradas, simplemente se les recomienda que tengan colchoneta, agua corriente, energía eléctrica y cámara de videovigilancia por prevención.



Comentó que a la fecha, ya ha recorrido 14 de los 17 centros de prevención en la primera vuelta del año y para el mes de mayo se iniciará el segundo recorrido.