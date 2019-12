Mitad de comercios en Coatzacoalos paga cuotas al crimen, revela Diputada

El 50 por ciento de los comercios en Coatzacoalcos son extorsionados o tienen que pagar cuota a la delincuencia, reveló la diputada federal por MORENA, Tania Cruz Santos.



Luego de la reunión que logró gestionar entre empresarios porteños y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Alfonso Durazo, la legisladora expuso que estas fueron las cifras que emitieron los agraviados, aunque advirtió que la mayoría no denuncia por temor.



En este sentido, expuso que precisamente para combatir el tema, el Secretario informó que en breve se meterá una iniciativa para volver la extorsión y el cobro de piso un delito grave.



“Lo que tocamos en la mesa, el principal punto fue la extorsión y el cobro de piso fuerte que se vive aquí en la ciudad y desafortunadamente ha llevado a que aquí en Coatzacoalcos muchos de los negocios tengan que cerrar por este tema. Pedimos una estrategia, un mayor reforzamiento en seguridad para Coatzacoalcos", dijo.



La diputada mencionó que Alfonso Durazo reconoció que estos delitos habían aumentado en todo el país y tenía que ver precisamente el que no estuviera considerado como delito grave.



Añadió que, previo a la reunión, se hizo un análisis de lo que está pasando en la ciudad y fueron esos dos delitos los que encabezan la lista.



“Ahorita hay una iniciativa en la Comisión Permanente (de la Cámara de Diputados) que está por votarse y se van a incorporar estos delitos en el Artículo 19 Constitucional con prisión preventiva oficiosa, esto es una gran estrategia que se pretende implementar para combatirlo", dijo.



Lamentó que la cifra real no exista por falta de denuncia de los agraviados, sobre todo por falta de confianza en las autoridades.