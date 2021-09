El aún consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Juan Manuel Vázquez Barajas, explicó que hay tres escenarios probables para la asignación de las 20 Diputaciones de Representación Proporcional del Congreso del Estado, precisando que todas las opciones habrá corrimiento en las listas de candidatos que presentaron los partidos.



En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, recordó que de las 30 curules de Mayoría Relativa, 12 fueron ganadas por mujeres y 18 por hombres, por lo que se debe hacer el ajuste de género en las plurinominales y así lograr que haya paridad entre ambos.



Por ello, apuntó que el primer criterio sería otorgar 25 de las 50 Diputaciones que conforman la Legislatura del Estado a hombres, 24 a mujeres y una a la persona que se identificó como "no binaria" (Gonzalo Iván Durán Chincoya, de MORENA).



La otra, añadió, implicaría dar 25 escaños al género femenino, 24 al masculino y uno al no binario; y la tercera comprendería ubicar a Durán Chincoya en uno de los dos géneros (biológico) y considerar 25 diputados y 25 diputadas.



Vázquez Barajas reconoció que cualquiera de los criterios será "discrecional" y "polémico", porque puntualizó, "no hay una definición reglamentaria, no hay un alcance reglamentario en el tema impar".



El todavía integrante del OPLE Veracruz insistió en la discrecionalidad de la decisión que adopte el pleno, precisando que se deben distribuir para asignar 25 curules a este género, pero si se decide asignar directamente 25 escaños a mujeres, "el impacto es muy diferente porque se necesitan cuatro mujeres para tomar las listas, entonces este número se seguirá tomando de los partidos políticos más votados".



En ese sentido, explicó que con el cambio a la reglamentación que hizo el ente comicial para establecer criterios de sobre y subrepresentación de género, en la asignación de las pluris, los partidos que sufrirían cambios en sus candidatos hombres en los primeros lugares de las listas, serían los que consiguieron más votos el pasado 6 de junio.



Y es que aunque se pensaba que los cuatro cambios afectarían sólo a MORENA, por ser el que más sufragios obtuvo, Juan Manuel Vázquez Barajas aclaró que la normatividad modificadas habla de "partidos más votados", por lo que pueden ser los dos, tres o cuatro con más votación, o solo Morena; pero ello dependerá de lo que determine el Consejo General en su momento.



Acotó que así como es discrecional la decisión de dar 24 o 25 Diputaciones a hombres y mujeres y mantener la "no binaria" aparte, la decisión de afectar a dos, tres o cuatro institutos políticos, también lo será.



"No hay una definición en el propio reglamento de asignación de Diputaciones, no tiene el manual de paridad una definición para mí que diga que sí debes de la carga de las 4 diputaciones que falta al partido más votado, a los primeros dos, a los primeros cuatro", puntualizó una vez más.



Desde su punto de vista, son actos que en su momento le corresponderán al OPLE decidir, criticando que se busque una sobreregulación los fenómenos políticos y electorales, porque se trata de una "exageración" del sistema electoral mexicano".



El consejero electoral veracruzano indicó que la asignación de las plurinominales no se podrá hacer hasta que todos los recursos de impugnación no se hayan resuelto en el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) o en su caso ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).



Por ello estimó que el reparto de las 20 curules de representación proporcional se dará en la segunda semana de septiembre o la prometa de octubre, conforme ha ocurrido en los pasados procesos de 2016 y 2018.



Por otra parte, al recordar que esta por concluir en breve su periodo en el OPLE y ya no le corresponderá determinar este tema, dijo que lo primordial sería que no hubiera impugnaciones en la designación, para evitar a las mujeres estar demandando por pedir sus espacios.



Esto se evitaría si la primera asignación desde el propio consejo general fuera para una mujer y eso haría que hubiera 25 diputadas mujeres, 24 diputados hombres y un no binario, “eso evitaría la cadena impugnativa y además sería algo diplomático”, puntualizó.



Y es que a decir de Vázquez Barajas, sería política incluyente de parte de un colegiado, ya que para evitar todo lo que sigue y reconocer los derechos de las mujeres y no ponerles cargas procesales de más, se deberían asignar las 25 diputadas, ya que al final, lo que se busca es la paridad.



Este criterio ha sido confirmado en diversas elecciones y en la última integración del Congreso Federal, donde en el caso de Veracruz, Javier Herrera Borunda del PVEM, aceptó con agrado ceder su espacio de diputado federal plurinominal a una mujer de su partido, para cumplir con la paridad en el Congreso de la Unión.



Con este ejemplo, dijo que aceptar otorgar el espacio a una mujer (en el caso del partido que le corresponda), evitaría la cadena impugnativa, ya que aunque se inicie esa ruta, al llegar a Sala Superior van a confirmar que sea una mujer.



“Si la decisión del OPLE Veracruz es 25 mujeres, sería incluyente desde el inicio y evitaría una carga procesal impugnativa para las mujeres”, dijo al referir que esto dependerá del criterio que aplique el Consejo General y están en su derecho de hacerlo la manera que consideren correspondiente.