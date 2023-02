Mitos sobre personas con Síndrome de Down limitan su desarrollo: IMIDI

Karina Martínez Vera, directora del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI), aseguró que en la actualidad aún hay mala información acerca de las personas con Síndrome de Down, misma que afecta a este sector.“Existen todavía muchos mitos a nivel mundial que lo que hacen es limitar la plena participación y desarrollo de las personas con Síndrome de Down, por ejemplo, el pensar que ellos no van a aprender a leer y lo único que hacen es limitarles en la enseñanza, porque sí pueden aprender cuando se les enseña”.Por otro lado, señaló que existe incluso una desigualdad en el tipo de apoyo que reciben las personas con discapacidad.“El Gobierno Federal sacó un programa de pensión para las personas en condición de discapacidad y lo recordamos, el apoyo más bajito que existe en relajación a todos los que están vigentes. El apoyo está tres veces por abajo de lo que reciben los jóvenes, por ejemplo y muchas veces más también de lo que reciben los adultos mayores, que igual merecen el apoyo, por supuesto”.Martínez Vera, instó a dejar de lado estigmas para no afectar a las personas con Síndrome de Down que, según estadísticas, una de cada 700 personas presenta esta condición.“Son personas muy capaces que tienen además los mismos derechos y necesidades que toda la sociedad. Está en nosotros ir rompiendo esos muros que solamente segregan a este importante sector de la población que quiere hacer y que puede hacer muchísimas cosas”.Por otro lado, Martínez Vera invitó al primer Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down, el cual se llevará a cabo en Xalapa el 2 y 3 de marzo en el hotel H.“Es un evento que convoca especialistas de Guatemala, Cuba y México con la intención de generar nuevas perspectivas, justamente, en relación al Síndrome de Down”, comentó.Instó a participar en este evento y consultar más información mediante las redes sociales del IMIDI Xalapa.