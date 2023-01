Modifican reglamento del Carnaval de Veracruz

La actual reina del Carnaval, Yeri Mua, no estará en ninguna de las actividades porque fue su decisión abandonar el reinado, señaló el Presidente del Comité del Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga, quien resaltó que para evitar situaciones futuras de este tipo se buscará modificar el reglamento de las fiestas.Resaltó que se busca seriedad en los integrantes de la Corte Real y se plantea cambiar la forma de elección de la reina del Carnaval y sanciones para quienes lleguen tarde a los desfiles o incurran en falta de respeto a los asistentes."Ella misma renunció (Yeri Mua), no asistió a ninguna de las labores altruistas que hacemos. La que declaró terminando que ya no iba a participar en ninguna actividad del carnaval fue Yeri Mua, de Paponas no tenemos conocimiento".Al asegurar que continuará al frente de la organizaron del Carnaval de Veracruz, Pérez Fraga indicó que está armando el nuevo reglamento para ser presentado a la alcaldesa Patricia Lobeira, a fin de mes.Entre las modificaciones, se contempla sanciones de hasta 500 UMAs por no respetar el reglamento.Sobre las selecciones a la Corte Real, solo se modificará para la Reina del Carnaval, la cual ya no será por aportaciones económicas, se analiza si es por certamen.Los demás miembros serán bajo el mismo esquema de un voto por un peso."El nuevo reglamento incluye sanciones para que los soberanos respeten la fiesta como algo serio, está bien que el carnaval es relajo, pero habrá sanciones por ejemplo hacer señas obscenas en el carro alegórico, no presentarse a tiempo a los desfiles, tener una buena imagen y reputación en la sociedad veracruzana y se está considerando sanciones en UMAs para quienes incumplan".El carnaval 2023 será del 29 de junio al 5 de julio.