Modifican requisito de número de personal de empresas del programa federal de apoyo financiero

Con la finalidad de que el Estado mexicano sea más efectivo en mitigar los efectos de la desaceleración de la actividad económica debida a la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 y contribuir a conservar las actividades productivas de los segmentos empresariales más pequeños y del autoempleo, se modificó el decreto presidencial que emitió el Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares.



La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) determinaron ampliar el número de empleados de las microempresas familiares que deseen obtener 25 mil pesos de crédito solidario a la palabra.



También se especificó que la población potencial de los créditos a la palabra son los micronegocios formales e informales en áreas urbanas y empresas solidarias del sector formal, con afectaciones económicas derivadas de la emergencia sanitaria generada por la propagación del COVID-19.



Sin embargo, no se modificó el plazo para el reembolso, por lo que cada microempresa seguirá contando con tres meses de gracia, y a partir del cuarto mes iniciar los 33 pagos mensuales.



Ahora, las microempresas que quieran acceder a un crédito deberán tener de 1 a 10 empleados (ya no de 1 a 5) con un rembolso mensual de 823.70 pesos; las empresas de 11 a 20 empleados (ya no de 6 a 10) harán un rembolso mensual de 835 pesos; para las microempresas de 21 a 50 empleados (ya no de 11 a 50) el rembolso mensual seguirá siendo de 846.50 pesos; y para las empresas de más de 50 empleados el pago mensual queda en los mismos 869.60 pesos.



Para la entrega de los créditos solidarios a la palabra, el IMSS integra una base de datos de los beneficiarios potenciales que cumplen con los criterios de elegibilidad y requisitos, misma que envía a la, la cual realizará las gestiones necesarias para solicitar a la Tesorería de la Federaciónla dispersión desde el Sistema de Cuenta Única de Tesorería a las cuentas bancarias proporcionadas por las empresas solidarias del sector formal.