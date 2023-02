Buenas tardes:Mi correo es relacionado a la activista feminista que puso un letrero de “Xalapeñas Ilustres”.No estoy en contra de su lucha, pero me pregunto, si yo voy y pongo mi nombre en Palacio de Gobierno, tal cual recomendó hacer en esa nota a las mujeres (me siento discriminado al solo convocar féminas), ¿si dejarán que mi nombre luzca al frente?¿No se supone que modificar la nomenclatura de acuerdo al Bando de Policía y Buen Gobierno es motivo de sanción?Ya sé que el movimiento feminista mientras vayan encapuchadas o violentando no pasa nada, pero según el artículo 54 del mismo (Bando de Policía y Gobierno) fracción VII, habla de sanciones.Al igual, me presentaré encapuchado y sin mostrar rostro para poner mi nombre ahí.Voy a compartir mi nombre y número de teléfono, pero quisiera que fuera publicado anónimo.Muchas gracias por el espacio.Atte. V.G.Teléfono (…)