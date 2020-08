Módulo de la SCT en Poza Rica lleva seis meses de inactividad por pandemia

Los servicios del Departamento de Autotransporte Federal No. 10 de la SCT permanecen cerradas ante confinamiento del personal por el contagio del coronavirus, hasta el momento han transcurrido seis meses y esto ha provocado que los usuarios no puedan realizar los permisos de circulación, emplacamientos y licencias de propietarios o conductores de carga pesada, turismo y pasaje.



De acuerdo con información difundida por fuentes oficiales, las actividades presenciales no tenían fecha para reanudarse. Todo trámite se está atendiendo a través de la página web de la SCT, sea para solicitar una cita o el seguimiento del proceso que se realiza.



Al parecer sería este 16 de agosto que se puedan reactivar las oficinas de este módulo de la SCT, bajo cumplimiento de normas sanitarias a fin de garantizar la salud de poco más de 25 mil usuarios que se atienden y su personal. Pero esta fecha puede ser suspendida de acuerdo con el semáforo epidemiológico que se registre en el municipio.