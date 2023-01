Molesta a Alcaldesa de Veracruz “enredo de cables” en postes de la ciudad

En la ciudad de Veracruz el cableado de postes se ha convertido en un problema y riesgo para la ciudadanía, afirmó la alcaldesa, Patricia Lobeira Rodríguez, quien señaló en prácticamente toda la ciudad hay sobrecarga de líneas.Indicó que son 14 las empresas cableras y han mantienen un “enredo” en los postes y que han provocado accidentes, además de que constantemente deben atender reportes por la caída de los cables.“Es toda la ciudad que vemos un enredo de los cables, yo les decía por lo menos hagan la limpieza de los cables que ya no están funcionando. Todo el tiempo estamos batallando con las cableras porque dejan colgado los cables, la ciudadanía nos reporta cables caídos haya Norte o no haya Norte, estamos platicando y exigiéndoles a las cableras prácticamente todos los días que arreglen en tema del cableado”, dijo.Lamentó que a pesar de que se mantienen en diálogo constante con las empresas responsables para que hagan el cambio de tendido aéreo por subterráneo, en la mayoría de los casos se han negado y dado de que no existe una regulación federal, tienen limitaciones para obligarlos.No obstante, la Presidenta Municipal indicó que les han exigido se hagan responsables del mantenimiento y también han aplicado multas por faltas, principalmente por no pedir autorización para romper la infraestructura municipal o usar postes del ayuntamiento sin permiso.“Ya los hemos multado, sin embargo, como no hay mucha regulación sobre el tema, una regulación federal ellos dicen que no tienen que cumplir, lo cual si hay forma de ponerle algunas multas, lo cual ya hemos hecho y lo que exigimos que hagan bien las cosas”.Lobeira Rodríguez, indicó que durante el 2022 se registraron accidentes a consecuencia de caída de cables y se interpusieron 3 multas económicas.