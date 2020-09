Molesta a Evangélicos desaparición de fideicomisos

El presidente de la Red Evangélica de Veracruz, Guillermo Trujillo Álvarez, reprochó el proyecto para desaparecer fideicomisos públicos que aprobaría este jueves la Cámara de Diputados.



Criticó que "se echaron abajo" 70 fideicomisos de apoyo al campo, de desastres naturales, a la investigación periodística y al deporte.



"Y es muy lamentable que estas ayudas y apoyos de investigación a la ciencia ya no van a existir con la ayuda a la salud".



Calificó de preocupantes las acciones del gobierno y enfatizó que se debe exigir a los representantes legislativos, esto es diputados y senadores, tener valentía y luchar por los recursos.



Convocó a los Senadores de Veracruz para que la derogación de los Fideicomisos "no pase" y continúen los apoyos a la ciencia y el campo.



"Que los Senadores se pongan la camiseta del pueblo y defiendan estos fideicomisos, es muy preocupante lo que está haciendo Morena y la oposición que no está haciendo nada", abundó y llamó a los ciudadanos "a usar la credencial de elector de manera más sabia e inteligente".