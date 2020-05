Molesta a MORENA que OPLE frene apoyos del DIF Estatal que entregan diputados

El Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE), a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, está actuando “por venganza, resentimiento y revanchismo mezquino” tras la reciente aprobación de la Reforma Electoral que implica la eliminación de Consejos Municipales durante los procesos comiciales y recorte presupuestal.



El representante del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), ante el Consejo General del OPLE, Gabriel Zúñiga Obando, calificó de mezquina la medida cautelar de la referida Comisión que ordenó al DIF Estatal detener la entrega de apoyos alimentarios por medio de diputados locales del partido; sin embargo, a pesar de ser “una calumnia enorme”, no será impugnada ante los tribunales.



En ese sentido, aseveró que, si el OPLE no está de acuerdo con la reforma electoral, que presente un Recurso de Inconstitucionalidad pero que no actúe “de manera visceral”.



Aseguró que en ningún momento los legisladores han acudido al DIF Estatal para solicitar despensas y desayunos escolares calientes y fríos, no obstante, expuso que, para no abonar más a la polarización del tema, los representantes populares acatarán esa resolución, aunque no la comparten y no están de acuerdo.



Reconoció que algunos Diputados locales de MORENA sí han entregado apoyos a familias veracruzanas que se encuentran en situación vulnerable ante la pandemia a causa del SARS-CoV2 pero se han adquirido con recursos propios.



Y lo anterior, tampoco implica la promoción de su imagen, toda vez que el proceso electoral local 2020/2021 inicia hasta la primera semana del próximo mes de noviembre, además de que algunos diputados de MORENA no van a buscar la reelección.



Cabe mencionar que los Partido de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, presentaron una queja en contra del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como diversos funcionarios del Sistema DIF Estatal y de diputados locales y federales de MORENA, por las supuestas promociones de propaganda personalizada, a través de la entrega de apoyos alimentarios del DIF Estatal.



Los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE emitieron la medida cautelar de ordenar al DIF Estatal realizar las gestiones necesarias, de acuerdo a sus atribuciones y en apego a las reglas de Operación de Programas Desayunos Escolares Calientes y Cocinas Comunitarias Desayunos Escolares Fríos 2019, para detener y/o suspender la entrega de los apoyos a través de las y los diputados locales a quienes les haya entregado los productos alimentarios.



En ese sentido, Zúñiga Obando manifestó que las familias requieren en estos momentos diversos apoyos, sin embargo, ante la omisión de algunos alcaldes, los diputados han tenido que intervenir con recursos propios y lo seguirán haciendo.



“Un poco de alimento a nadie le puede afectar, sobre todo en estos momentos; por eso me parece muy mezquino actuar por venganza y resentimiento. Es muy lamentable que el árbitro electoral actúe por revanchismo; estoy seguro que desde la oficina de la Presidencia del OPLE les dictaron como resolver la queja”, concluyó.