Molesta a Obispo de Orizaba sanción a sacerdotes por violar ley electoral

En México hay una situación de buscar modos para coartar la expresión de la libertad religiosa, de la conciencia e incluso expresiones de los valores católicos, afirmó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, luego de que Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinará sancionar a sacerdotes por violar la ley en los pasados comicios.Cervantes Merino agregó que es preocupante pues se promueven leyes que quieren impedir se hable sobre temas como el valor y defensa de la vida, el matrimonio, la familia, la libertad religiosa."Incluso se pretende restringir algo tan maravilloso como es la objeción de conciencia, se intenta imponer un pensamiento y modelo familiar y social únicos, amparados digamos así en el paraguas, de otros supuestos derechos humanos. Recientemente un Tribunal ha pedido sancionar a hermanos obispos y sacerdotes, la causa de la sanción es por pronunciarse sobre temas de carácter social en nuestro país".Es de resaltar que la Sala Regional Especializada del TEPJF ordenó a la Secretaría de Gobernación sancionar a los cardenales Juan Sandoval Íñiguez y Carlos Aguiar así como al obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas y al párroco Mario Ángel Flores Ramos y al ministro Ángel Espinosa de los Monteros, por haber vulnerado la separación Iglesia-Estado durante las pasadas elecciones y transgredir la equidad de la contienda.Uno de ellos hizo un llamado a no votar por quien estaba en el Gobierno lo cual anuló la elección de Tlaquepaque, Jalisco, otro de ellos pidió no votar por candidatos que apoyan el aborto,que estén en contra de la familia, los valores del matrimonio; otro pidió que no se diera el voto para los de la cultura de la muerte y de la división; uno más que sí se votará por aquellos que garantizaran el derecho a la vida, a la familia estable.Al respecto, el Obispo de Orizaba dijo que va en contra de la protección que se da en todas las partes del mundo, o al menos en las autenticamente democráticas, sobre la libertad de expresión.Recordó que como obispos de Veracruz en el año 2016 fueron acusados por supuestos abusos y haber sobrepasado la ley en aquella época con el tema electoral."A mí me tocó representar aquella vez a los obisposante los tribunales y al final de cuentas el fallo decidió que no había delito. En circunstancias parecidas están ahora otros hermanos obispos y sacerdotes, muchas veces no se toma ni siquiera en cuenta el analizar la conducta individual de cada uno de ellos y también muchas veces no se analiza suficiente para ver que no se incurrió en violación de alguna ley".Por lo cual el prelado animó a los fieles a ser analíticos, críticos y "desde luego que pidamos a Dios para que México sea un país de libertad, donde la justicia, la paz y el respeto de la conciencia, puedan ser valores que se dan".