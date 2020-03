Molesta a padres medidas de prevención en escuelas contra coronavirus

Los primeros casos comprobados de coronavirus en México, generaron psicosis en algunos sectores de la población, incluido el de la educación, con reclamos de algunos padres de familia, quienes aseguran que hasta por alergias ante los cambios de clima, a sus hijos se les está prohibiendo el ingreso a las escuelas.



“El año pasado no sucedió esto con los brotes de dengue. Ninguna escuela de Orizaba inscribió en las mantas de reporte si había o no dengue en las escuelas. Todos sabemos que sí, y no hubo filtros ni regresaron a niños a sus casas por tener síntomas.



“Ahora nos encontramos con que los niños que tengan tos, escurrimiento nasal, dolor de cabeza y fiebre, no pueden entrar a clases hasta que se alivien, pero no se ponen a pensar que hay muchos niños que sufren de alergias”, precisó Oscar Contreras, integrante de la Mesa de Padres de Familia de un bachillerato de Orizaba.



La SEV a través de las Direcciones de educación básica y media superior, dio a conocer las disposiciones en materia de prevención en las que se incluye uso de gel antibacterial, cubre bocas y ausentismo escolar en caso de padecer algunos de los síntomas.



La prescripción médica, dijo, implica el que el alumnos pueda ingresar a las escuelas, sin embargo, otras enfermedades como el dengue de fácil transmisión no han tenido las mismas medidas restrictivas, por lo cual considera lo más importante es la prevención.



Cabe señalar que en las escuelas además de los filtros sanitarios, se han implementado otras medidas entre las que destacan letreros informativos, platicas con médicos y distribución de volantes informativos.