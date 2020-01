Molesta a personal de Salud imposición de turnos en hospitales de Veracruz

Sindicatos al servicio de la Secretaría de Salud de Veracruz denunciaron la desaparición de la denominada "jornada acumulada" y la imposición de turnos a personal en hospitales públicos.



Al respecto la secretaria general del Sindicato de Salud del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, Dacia Díaz Flores, reprochó que mientras la dependencia niega dicha problemática, personal médico y de enfermería denuncian el intento de rotar los turnos y horarios laborales por indicaciones de mandos intermedios.



"Aquí la situación no es específicamente que nos quiten la jornada, hemos celebrado mesas de diálogo y de trabajo con la Secretaría de Salud, sin embargo, nos informan una cosa y no queda asentado en un documento oficial, y los jefes de Enfermería de diversos hospitales de Estado le comentan a los trabajadores, más que nada, de que ya no van a tener ese turno y no van a tener esa jornada (acumulada)", dijo.



Explicó que continúa pendiente un diálogo de la Secretaría de Salud con los trabajadores y los sindicatos para obtener un acuerdo en beneficio de los hospitales.



"Queremos que en beneficio de los hospitales, que no se cierre esa jornada acumulada, que el trabajador sea productivo y que los que ya están identificados, que no cumplen el horario, y que están teniendo un turno que no se merecen, a ellos sí, que los cambien o que tenga que hacer la autoridad, pero que no afecten o que no quiten las áreas de Cuidados Intensivos o Cuidados Neonatales, pediatría, toco-quirurgica, urgencias, diálisis, esas son de segundo y tercer nivel y queremos que los respeten. Que en primer nivel tengan lo que tengan que hacer".



Enfatizó que son 25 mil trabajadores en esta situación, organizados en jornadas de lunes a viernes y en las jornadas especiales de sábado, domingo y días festivos, y tan sólo de Enfermería corresponden a 3 mil trabajadores.



"El diálogo es que no se va a quitar la jornada, que todo va a estar igual, aquí es que los jefes de Enfermería le informan mal a los trabajadores, y ya los mandan a llamar y les cambian las jornadas", dijo.



Refirió que dicha indicación proviene de la Secretaría de Salud federal, y aunque no rechazan los cambios, sí reclaman que el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, como cabeza del sector en Veracruz, dialogue con los sindicatos y trabajadores sobre las modificaciones.



"Pero no deben afectar jornadas que ya están establecidas por ley en las condiciones generales de trabajo, y eso es lo que nos inconforma, que nos informan los medios mandos", dijo.



Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Unidos de Servicios de Salud de Veracruz, Germán Arturo Díaz Hernández, acusó que de parte de la Secretaría no existe respeto para los Sindicatos y sobresale una desinformación para los trabajadores de los hospitales.



"A nosotros nos dicen una cosa y en los hospitales les dicen otra, y tratan de intimidar al personal", dijo.



Acusó que de parte de la dependencia, "las están obligando a aceptar cosas y no queremos que violenten los derechos de los trabajadores".