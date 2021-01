Molesta a Regidora que Alcaldía de Xalapa no compre vacunas contra COVID

La regidora del Ayuntamiento de Xalapa, Luiza Angélica Bernal, integrante de la Comisión Edilicia de Salud y Asistencia Pública, lamentó que la administración municipal no quiera destinar recurso para la adquisición de la vacuna contra la COVID-19, aun cuando el Gobierno Federal dio la “apertura” para la compra.



"Creo que como Ayuntamiento tenemos una enorme responsabilidad; no podemos decir no vamos a comprar vacunas, creo que es una declaración insensible, insensata e irresponsable por parte del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero. Para hacer una declaración de ese tipo primero tiene que analizar con todo el equipo de Salud, de Tesorería, las posibilidades de brindarle a los ciudadanos el adquirir las vacunas".



Señaló que si existen Gobiernos Estatales y municipales responsables, empáticos y sensibles, así como empresas privadas, tendrían el gran acierto de coadyuvar para unir esfuerzos en la compra de la vacuna.



"La respuesta que han dado los laboratorios, es que lamentablemente la producción que se está teniendo al momento está comprometida. Es lamentable que nos demos cuenta que esta autorización del Gobierno Federal haya estado a destiempo".



Mencionó que aunque la vacuna sólo podrá ser adquirida hasta finales del 2021 o hasta el 2022, por falta de producción, la administración municipal debería tener un recurso etiquetado para el momento en el que se pueda adquirir.



"Es una decisión que debería analizar el Cabildo. Se trata de sumar, coadyuvar, para poder terminar con la pandemia. Los gobiernos que han estado muy responsables en este tema, van a buscar las posibilidades para poder adquirir la vacuna. Ojalá se replanteara este tema y no irse por temas políticos".



Criticó que el Plan Nacional de Vacunación vaya lento y se hayan modificado los tiempos que ya se tenían para la aplicación de las dosis.



"Esto va lento, no tiene una buena estrategia, no se está cumpliendo con el cronograma. No hay fechas para continuar la vacunación", lamentó.