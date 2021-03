Molesta desmedida construcción de viviendas en colonias de Río Blanco

La desmedida construcción de vivienda en el municipio de Río Blanco en los últimos cinco años, generó la molestia de ciudadanos, ante una deficiente prestación de servicios municipales.



Durante dicho tiempo se sumaron a la colonia Álvaro Obregón, 500 nuevas familias que, más las existentes, demandarán un incremento en el servicio de agua potable, electricidad, Limpia Pública y seguridad municipal, entre otros.



A las autoridades municipales, refiere el representante de los fraccionamientos Villas de San Javier I, Villas de San Javier II y Villas de San Javier III, Enrique Martínez, parece únicamente interesarles el dinero que recaudan por los permisos de construcción pero no se dan cuenta que lo único que generan son problemas.



La temporada de estiaje, en el municipio de Río Blanco, explica el Representante, ha causado decenas de manifestaciones a lo largo de los últimos tres años, en que autoridades municipales no han dado solución a la demanda de municipalizar el servicio de distribución de agua, tampoco la CAEV para corregir las irregularidades en cuanto a fugas de agua y mantenimiento de los sistemas de bombeo.



"El municipio ha sido blanco de la delincuencia que lo mismo comete robos a casa-habitación, que robo de vehículos, secuestros y homicidios. La autoridad municipal no ha demostrado capacidad para mejorar los servicios de una población creciente", explicó.



En el peor de los escenarios, dijo, los permisos que otorgan autoridades para la construcción de vivienda carecen de parques, jardines, escuelas o zonas de recreo así como también de un eficiente alumbrado público y de distribución de agua potable.