Molestan a normalistas cambios en proceso de admisión a docencia

Un reducido grupo de egresados de las escuelas normales públicas del estado de Veracruz, que integran el Movimiento Estatal de Maestros, bloqueó el acceso principal de las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para manifestar su desacuerdo por los nuevos lineamientos publicados para el proceso de admisión docente 2020-2021.



Dicho acuerdo fue publicado el pasado 13 de abril, junto con la convocatoria para participar en el proceso de obtención de una plaza docente para el próximo ciclo escolar, por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) de la Secretaría de Educación Pública (SEV).



Los manifestantes pidieron que se sigan respetando los anteriores criterios establecidos en donde se “nos daba la prioridad a los docentes egresados de las normales públicas del estado de Veracruz, así como de las Universidades Pedagógica Nacional (UPN) y Pedagógica Veracruzana (UPV)”.



Portando cartulinas con leyendas alusivas a sus demandas, exigieron a los funcionarios atender sus peticiones, pues sólo les han dado largas al tema y no les resuelven nada y sobre todo que se les quiere aplicar los lineamientos establecidos para la convocatoria del ciclo escolar 2021-2022.



De entrada, rechazaron estar en contra de la evaluación.



"Estamos a favor de ella; nosotros estamos preparados, ya que somos egresados de escuelas normales, lo que queremos es que se respete la lista 1 y 2 en donde se les da prioridad a los egresados de las normales públicas en los diferentes niveles".



En ese tenor, solicitaron al titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar Pérez, que siga entregando más plazas, porque en lo que va del presente año han sido pocas las asignadas.



Tan sólo para los egresados de la licenciatura de Educación Física sólo se han asignado 18 plazas y en Educación Especial 17 de ellas. El nivel educativo que más plazas ha entregado es el de Primaria con 580, a diferencias de otros años que a estas alturas ya se habían entregado más de mil plazas, explicaron.



Los docentes inconformes pidieron ser recibidos por el propio Secretario de Educación, advirtiendo que de no recibir una respuesta satisfactoria no liberarían las instalaciones.