Molestan a padres malas condiciones de primaria, en Los Reyes

Debido a que se encontraron una escuela totalmente en el abandono, padres de familia de la primaria “Fernando Gutiérrez Barrios”, de la localidad de Barrio Primero, en el municipio de Los Reyes, tomaron el plantel, aunque posteriormente lo liberaron.



De acuerdo con los inconformes, esta semana iniciarían clase los alumnos, pero al acudir vieron que la escuela se ve en muy malas condiciones.



Agregaron que la molestia es porque se supone que el plantel sería beneficiado con recursos del programa La Escuela es Nuestra, e incluso los maestros les habían dicho que se aprovecharía el periodo de clases a distancia para realizar algunos trabajos de mejoramiento, lo cual no sucedió.



Señalaron que los sanitarios están en muy mal estado, la escuela se ve toda despintada y no se ve que le hayan hecho algún arreglo o reparación.



Agregaron que al ver el estado del plantel los padres hablaron y decidieron tomar las instalaciones y no las liberarán hasta que se conozca en qué se aplicaron los recursos de ese programa.



Señalaron que esperan que la SEV investigue si bajaron los recursos y se vea en qué se destinaron.