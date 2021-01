Molestos por construcción de barda, cerraron la Huatusco-Conejos

Productores y cortadores de café de la zona de Huatusco bloquearon la carretera federal Huatusco-Conejos, a la altura de la comunidad de Tecomatla, municipio de Totutla, en protesta por la construcción de una barda por parte de un particular, obra que invade el camino viejo a Santa Rica y afecta la vialidad en ese tramo.



Leonel Argüello Rincón, uno de los productores afectados, acusó que la alcaldesa Mayra Paredes Morales otorgó la licencia de construcción sin supervisar los trabajos del dueño de un predio ubicado en esa vialidad, lo que impide el tránsito de las unidades que acarrean el aromático grano por ese lugar.



Por esta situación, resultan afectados más de mil productores de la región al no poder transportar sus cosechas durante el tiempo del corte del café cereza, pues con la obra que se edifica en dicho predio sus unidades no pueden transitar por allí.



Por tal motivo exigieron a la Presidenta Municipal de Totutla la clausura de dicha obra y le retire la licencia de construcción, además del arreglo del tramo afectado por los trabajos de construcción que realizó el particular.



Los manifestantes atravesaron una camioneta de redilas y colocaron piedras y palos para impedir la circulación de automovilistas particulares, de transporte público y de carga por esa vía, ocasionando una larga fila de unidades que no pudieron continuar su camino para llegar a su destino.



Pidieron la presencia de la alcaldesa así como de autoridades estatales para que atiendan este problema y les den pronta solución, además de exigir a las autoridades municipales una mayor vigilancia en las obras de construcción que autorizan.



Los inconformes portaban cartulinas con consignas relativas al problema y la exigencia de solución, advirtiendo que no retirarían el bloqueo hasta tener una respuesta positiva a sus demandas.