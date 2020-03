Momento en que exsíndica de Actopan fue detenida ya no es área de Poder Judicial

El Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través de un juez, giró la orden de aprehensión en contra de la exsíndica de Actopan en tiempo y forma, afirmó la magistrada presidenta Sofía Martínez Huerta, quien aclaró que en todos los procedimientos se actúa conforme a derecho.



Lo anterior ante los señalamientos de que la exedil, fue detenida antes de que el Congreso local aprobara su desafuero, por lo que no pudo defenderse de esta situación.



Por lo anterior, Martínez Huerta aclaró por parte del Poder Judicial no hay posibilidad de que se haya emitido esta orden antes del desafuero, ya que el Juez o Jueza desconocía el asunto, hasta en tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) no solicitara dicha aprehensión.



“Todo ese tipo de órdenes se hacen conforme a derecho, lo que se diga o no se diga habría que checarlo y son las partes interesadas las que tiene los documentos en el momento oportuno.



“No pudo haberse girado antes porque desconocía el Juez obviamente quien la emitió, o Jueza en su caso quien emitió esa orden de aprehensión, desconoce en su momento, cuándo va a ser o para quién va a ser, es en el momento oportuno cuando la Fiscalía solicita y se hacen los trámites necesarios”, dijo.



Por lo anterior y ante los cuestionamientos de la prensa, la Magistrada Presidenta deslindó al Poder Judicial de situaciones ilegales, por lo que señaló que de ser necesario se realizaría una revisión del tema, sin embargo, insistió en que no hay motivos para hacerlo.



“En la materia penal es cualquier horario, cualquier momento llega, habría que ver los motivos de esa orden, que estoy segura se giró en tiempos, que la hayan detenido, no es porque el Poder Judicial lo haya hecho, si la detuvieron fue otra área. De ser necesaria haremos una revisión, todo está en tiempo y forma, pero no tenemos motivo para hacerlo”, finalizó Martinez Huerta.