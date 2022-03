Mónica Ponce presentará “Agenda Fotografía” para visibilizar a la mujer

En el marco del mes de la mujer, la fotógrafa y activista, Mónica Ponce, presentará “Agenda Fotografía” con perspectiva de género, que busca visibilizar a la mujer.En conferencia de prensa, Mónica Ponce, dio a conocer que durante la pandemia, las mujeres fueron especialmente afectadas, pues muchas de ellas además de realizar quehaceres del hogar, también tomaron el rol de maestras."Con el tema de la pandemia, como fotógrafa, me quedé en casa. Estando en casa me di cuenta de que somos una gran mayoría en el país guardados y guardadas, pero sobre todo las mujeres duplicaron la acción, porque ya no sólo tenían que trabajar al interior del hogar, sino que tenían que generar el cuidado de lo que en las escuelas de los niños requerían", comentó.La fotógrafa, expuso que debido a esto, la mujer se invisibilizó aún más. Por ello, en 2021 realizó la primera edición de esta agenda donde presentó el quehacer de 12 mujeres. En esta edición presentarán mujeres del campo, mujeres en funciones públicas y amas de casa.En este aspecto, la activista expresó que a través de esta agenda, busca formas de apoyo, ya que como muchas otras, la pandemia afectó económicamente a quienes se dedican al arte y la cultura, y en, especial a las mujeres."Estoy igual que toda la ciudadanía, que todos en el mundo, estamos buscando nichos para poder también generar ingresos en nuestros hogares (...) Definitivamente, a todos la pandemia nos pegó económicamente y creo que a las mujeres más que los hombres, los hombres de alguna manera salen más a generar los ingresos, muchas veces las mujeres con los hijos y el quehacer de casa, nos tenemos que quedar más guardadas", dijo.Por último, invitó a la presentación de la agenda, la cual será el día de hoy en punto de las 18:30 horas, en el hotel Colombe y boletos podrán adquirirse en el restaurante-pizzeria Giovanni's y al teléfono 22 81 79 53 90