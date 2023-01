Monitorearán cuánto tardan servicios públicos para atender a ciudadanos, en Coatzacoalcos

En marzo, la Unidad de Monitoreo de Servicios Públicos Municipales iniciará actividades en Coatzacoalcos con el objetivo de hacer un conteo respecto a cuánto tarda la autoridad en atender reclamos ciudadanos.Será hoy lunes cuando se dé a conocer quién lo dirigirá, esto tras la reunión que se llevará a cabo.Renato Riveroll Rivera, director del Observatorio Ciudadano de este puerto, dio a conocer que la intención no es ser un ente que "señale" sino más bien que ayude a las autoridades a ver áreas de oportunidad para mejorar."Va a verificar, revisar los servicios públicos, las pavimentaciones, el alumbrado, drenaje, agua potable, todos estos servicios este 2023 vamos a echar a andar este proyecto ambicioso que ayudará mucho. Presenta características nuevas muy innovadoras, no solo nos vamos a basar en el manejo de medios sino también reportes ciudadanos", dijo.Ejemplificó que algunas veces las autoridades llegan a las colonias y rompen porque hay reparación y porque es necesario hacerlo y entonces la Unidad de Monitoreo hará un conteo de cuánto duran en concluirlo, con el objeto de ayudar no solo de señalar."Habrá una dirección con recursos propios, surge del Observatorio pero será independiente, el lunes se va a definir. Pretendemos iniciar en marzo", explicó.Manifestó que los reportes y las denuncias ciudadanas aumentan justamente cuando hay cierres de calles por obras, sobre todo por la indiferencia o la democracia de las autoridades."Es bien importante el flujo de información para que la gente sepa porqué, para qué y cuándo se les va a solucionar", finalizar.