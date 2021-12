Monreal busca con SEGOB Federal solución al conflicto con Gobierno de Veracruz

Ante el choque entre el Gobierno de Veracruz y el Senado de la República por la detención del secretario técnico de la Cámara Alta, José Manuel “N”, el legislador morenista Ricardo Monreal Ávila, reveló que ha conversado con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para buscar una solución.Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de MORENA en el Senado, ya había denunciado en fechas recientes detenciones ilegales en Veracruz usando el delito de ultrajes a la autoridad y sobre la captura de su colaborador acusó que el caso fue “maquinado” por la Fiscalía General del Estado.“Como presidente de la Junta de Coordinación Política también he acudido a instancias políticas para intentar abrir mediante el diálogo la posibilidad de la solución, no evito comentarles que desde ayer (...) he conversado con el Secretario de Gobernación, él es el responsable de las relaciones entre los Poderes de la Unión y los Estados, a nadie debe extrañar”, dijo.Durante una rueda de prensa desde el Senado de la República, dijo que no debe haber extrañamientos en su intención de acercarse al titular de la SEGOB al ser responsable de las relaciones entre los poderes de la unión y los estados, de ahí que desde ayer miércoles comenzó a conversar con el funcionario federal, confiando en “sus buenos oficios”.“Hemos fijado nuestra posición con firmeza pero también con congruencia; creemos que nos asiste la razón jurídica y la razón moral, pero también de manera personal lo saben los integrantes de la Junta y los coordinadores, a quienes agradezco toda la solidaridad que ha logrado unir a este Senado en torno a una causa que consideramos justa y noble, pero también informo a la opinión pública que, como presidente de la Junta de Coordinación Política también he acudido a instancias políticas para intentar abrir, mediante el diálogo, la posibilidad de la solución”.Agregó que ejercerá el oficio político y diálogo para generar acuerdos que, conforme a la Ley, deriven en la liberación de José Manuel “N”, secretario técnico de la JUCOPO en el senado y acusado de ser autor intelectual del excandidato a la presidencia municipal de Cazones de Herrera, Remigio Tovar.Mencionó que también abordará otros asuntos en los que otros senadores se sienten “lastimados y agraviados” con decisiones que han generado violaciones a Derechos Humanos.“Estoy seguro que la sensibilidad abrirá la posibilidad de la solución no sólo de Manuel “N” sino de otros actores que están privados de su libertad en Veracruz”.Durante la conferencia, Monreal Ávila bromeó en distintas ocasiones respecto a la detención del secretario técnico, afirmando que él tuvo que fungir como tal debido a que actualmente José Manuel “N” se encuentra preso.“La lectura la hace el secretario técnico, pero ahora en su memoria la hago yo, esperando que la próxima sesión ya nos acompañe; en su honor, recordándolo porque, aunque algunos quieren verlo como muerto político no lo van a lograr”.