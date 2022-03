Monreal se mete en proceso interno del PAN en Veracruz, acusan

Joaquín Guzmán Avilés, excandidato a la presidencia del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, demandó al senador morenista Ricardo Monreal que deje de intervenir en los procesos internos del instituto."Igual que en el proceso anterior, en Veracruz él llegó en esas fechas y ahorita estuvo en Veracruz otra vez en estas fechas sin ningún motivo y la situación es que no queremos que intervenga porque hay reglas porque hay relación e inclusive se mencionó en algunos medios que él participó en el proceso con Veracruz", dijo.En conferencia de prensa, dijo que por ahora no ha denunciado su supuesta intervención ante los tribunales pero que en su momento lo podría hacer."Nosotros lo estamos señalando como nos estamos enterando de que esto sucede, no es posible que un Senador de otro partido, que ellos dicen que somos nosotros los que decimos que MORENA nos ayuda, ahí está claro quién es el que acude a MORENA para que los ayude en los procesos legales", enfatizó.Guzmán Avilés rechazó que se le siga acusando de estar confabulado con el gobernador Cuitláhuac García, pues afirmó que han sido críticos y lo han señalado cuando toma decisiones que afectan a la Entidad."Cuando hace mal las cosas se lo marcamos, siempre lo hemos hecho y lo hemos dicho desde la pandemia, cuando estuvimos en el Comité siempre estuvimos en contra de las acciones del Gobierno", aseveró al cuestionar a Federico Salomón Molina, el otro excandidato a la dirigencia, por nunca haber realizado señalamientos en contra de la administración de Cuitláhuac García Jiménez.Por ello hizo un llamado a su contrincante y la planilla que lo acompaña a que dejen de "introducir" al Movimiento Regeneración Nacional dentro del partido."Que no digan cosas que no hacen y las hacen ellos", dijo.