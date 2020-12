Montan exposición sobre búsqueda de desaparecidos, en bajos del Palacio de Gobierno

Con el fin de recodar a sus desaparecidos y hacerlos visibles para las autoridades, integrantes del colectivo Familias Enlaces Xalapa inauguraron una exposición fotográfica en los bajos del Palacio de Gobierno.



Fotografías de hijos, hijas, amigos, padres, madres que aún se encuentran desaparecidos; imágenes de los lugares de búsqueda en los diferentes municipios de la entidad, es lo que se podrá observar los días 27, 28 y 29 de diciembre.



De acuerdo con Victoria Delgadillo, integrante de dicho colectivo, realizar esta exposición, también busca mostrar a la sociedad lo que padecen las familias cuando recorren predios, calles y psiquiátricos.



"Mostramos un poco lo que hacemos los familiares de las personas desaparecidas. Este mes no tenemos nada qué festejar, nosotros tenemos una silla vacía, nosotros no podemos tener una cena de Navidad completa porque nos hace falta alguien de nuestras familia".



Acompañados por algunas autoridades estatales y municipales, y con la fotógrafa Jaz Maldonado, solicitaron continuar con las búsquedas a principios de 2021 en los diferentes puntos donde se han localizado fosas.



"Estaban aquí autoridades, pero nosotros siempre estamos con las exigencias. Las autoridades fueron invitadas porque ellos saben la problemática que existe, ellos saben que hay muchísimos desaparecidos, ellos saben que las familias buscamos y que las familias exigimos, y ellos al igual que nosotros, deben de unirse a nosotros para buscar a nuestros familiares y que en verdad vean qué es trabajo de campo, qué es un trabajo de búsqueda", dijo Victoria Delgadillo.



También comentó que si no se les exige a los gobiernos de una u otra forma, ellos no realizan su trabajo.



"Estamos aquí para que ellos no olviden, no olviden que están nuestros familiares desaparecidos, que aquí están sus rostros y que no los olviden las autoridades.



"Nosotros por eso hacemos visible lo que está pasando, para que las autoridades no se olviden que tienen mucho trabajo qué hacer. Si nosotros no vamos a campo a buscar o rascar, nunca los vamos a encontrar", concluyó.