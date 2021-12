Montañistas instan a visitantes a no ensuciar el Pico de Orizaba

Un llamado a quienes suben al volcán Pico de Orizaba para que no dejen desechos sólidos y hasta sus heces, hicieron montañistas de la zona ya que señalaron en fechas recientes han visto que algunas personas que han subido hacen sus necesidades fisiológicas al aire libre.Gabriela Gómez Rosete, director de Exploración y Montañismo del Instituto de Montañismo del Estado AC, comentó que en la primera quincena de noviembre subió con un grupo por la cara norte y tristemente contó 35 heces humanas y hasta una en el glaciar."Se imaginan, ahí nacen los ríos y los manantiales de los poblados cercanos que entuban su agua para consumo humano", refirió.Gómez Rosete lamentó esta falta de cultura de la gente que está llegando a escalar.Comentó que los montañistas saben muy bien que hay técnicas y dispositivos para disponer de esos desechos y no dejarlos contaminando el entorno, incluso, las agencias deben llevar sus sanitarios portátiles, y no hacerlo de esa forma es atentar contra ese ecosistema.Consideró que en el Parque Nacional Pico de Orizaba debería haber más vigilancia, pues por ejemplo el Nevado de Toluca y el Iztaccíhuatl tienen policía para cuidar, menos el Pico."Muy mala onda de quienes suben al volcán hacer esto y hay que hacer mucho énfasis en ello", insistió.