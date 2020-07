MORENA alista encuesta para que militancia elija su próximo Presidente

Por medio de una encuesta abierta, militantes de MORENA elegirán a sus próximos Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo del Partido, informó la presidenta del Consejo Nacional del instituto, Bertha Elena Luján Uranga



"La encuesta debe ser abierta a la militancia y en lugar de que el Congreso elija estas dos posiciones, que sean los 2 millones de afiliados los que puedan participar”.



Explicó que por primera vez en la historia de MORENA se celebró un Consejo Nacional "a distancia" y entre los acuerdos de dicho colegiado destaca el uso de las encuestas para elegir a sus dirigentes.



Sin embargo, observó que el recurso de la encuesta violenta los estatutos internos de Morena, al ser una herramienta no contemplada en sus documentos constitutivos, salvo para designar a candidatos a cargos de elección popular.



"He venido planteando precisamente que se trata de una cuestión afuera del estatuto y hay personajes de Morena que están planteando que la encuesta sea abierta a la ciudadanía y es un disparate que sea un absurdo que la dirigencia de Morena va aser votada como si no supiéramos que los partidos son una parte de la sociedad política".



Recordó que hay un derecho legal y constitucional sobre la autonomía de los partidos y la ratificación de los estatutos como rectores de la vida interna de Morena.



"Lo que denota es que no le tienen confianza a la militancia, a la gente nuestra de los tres millones que pueden votar".



Explicó que aunque se fijaron las fechas de los Congresos, deben esperar al cambio de semáforo por la contingencia por instrucciones de la autoridad sanitaria.



Esto, dado que para evitar contagios no se permiten más de 50 personas, cuando las asambleas del partido congregan a más de 4 mil personas.



"El Tribunal nos obliga a fijar fechas, y a asumir decisiones como si se pudiera hacer ya, nosotros tenemos ese problema encima como lo tiene todo el país y todo el mundo".



Otro elemento que se aprobó en el Consejo es que el aspirante a la contienda debe necesariamente ser un consejero o una consejera nacional del Partido.



"Se ratificó la convocatoria al tercer Congreso Nacional donde se deben renovar los órganos de MORENA a nivel nacional, pero es una convocatoria donde se incluyen las asambleas distritales, 300 en el país y los Congresos Estatales".