MORENA anuncia sustituto de Morón; Alfredo Ramírez va por gubernatura de Michoacán

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena definió a su candidato a la gubernatura de Michoacán, luego de que el Tribunal Electoral ratificara la cancelación de la candidatura de Raúl Morón Orozco.



A la gubernatura contenderá el diputado local Alfredo Ramírez Bedolla, en tanto en Guerrero el nombramiento está pendiente.



El anuncio lo hizo el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, esta tarde. Señaló que tras haber hecho una revisión de perfiles, pero sobretodo, explorar la situación política que se vive en Michoacán, se determinó que Alfredo Ramírez Bedolla será el nuevo contendiente.



Deberá ser registrado ante la autoridad electoral en Michoacán, autoridad que deberá avalar la candidatura, para entonces poder iniciar campaña.



En tanto que el Comité Ejecutivo Nacional designó a Raúl Morón Orozco como delegado en funciones de dirigente estatal de Morena en Michoacán.



Aún por definir candidato por Guerrero



Este miércoles trascendió que la hija de Salgado Macedonio, Evelyn Salgado Pineda, podría ser la elegida para tomar su lugar. Sin embargo, desde mediados de abril ella se desmarcó con un mensaje en sus redes sociales.



"Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no 'Juanita'. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo", escribió la hija mayor de Félix Salgado Macedonio, quien finalizó su posteo en Facebook con un "¡Hay toro!".



Tribunal ratifica negativa de registro a Félix Salgado y a Raúl Morón



Este martes, por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió dejar a Morena sin sus candidatos a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.



Por 6 votos a favor y con el voto en contra del magistrado presidente, José Luis Vargas, la Sala Superior determinó que Félix Salgado Macedonio no contenderá por la gubernatura de Guerrero, toda vez que cometió una conducta dolosa, al no presentar informe de ingresos y gastos de precampaña.



Magistradas y magistrados que votaron a favor, coincidieron en que Félix Salgado sí fue precandidato por la gubernatura de Guerrero, hecho que en todo momento el actor negó.