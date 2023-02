MORENA busca dejar inoperante al INAI al negarse a nombrar consejeros: Julen

El senador Julen Rementería del Puerto adelantó que un tema importante que está por enfrentar la Cámara de Senadores es el nombramiento de los titulares de los órganos autónomos; además, advirtió que MORENA buscaría extinguir al Instituto Nacional de Acceso a la Información pues se ha negado a nombrar a próximos consejeros lo que lo haría inoperante.“Un tema que me parece que es un tema muy significativo, el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) está a punto de desaparecer porque no va a poder operar”. Agregó que a partir del 7 de marzo, al vencer los términos de los consejeros y no haber nombrado a los nuevos consejeros, el Instituto se volvería inoperante.“Prácticamente lo desaparecen, lo extinguen, lo asfixian y entonces deja de ser un instrumento de la sociedad para tener la información”; consideró que esta medida tendría por finalidad ocultar información a la población.“Hemos insistido en que pongamos ya al hombre y a la mujer que sea para que el INAI pueda seguir existiendo. Y desde Presidencia, desde el Gobierno de MORENA dicen ‘no, no y no’. Es una clara intención de simplemente cubrir, de tapar cualquier información, de ocultar cualquier cosa que esté sucediendo; los contratos millonarios, lo que está pasando en tantas y tantas obras y en tantos y tantos asuntos que no están claros”.Afirmó que ya se tiene una lista de 12 candidatos: seis hombres y seis mujeres, aprobados y evaluados, no por políticos sino por un proceso que los reconoce como los mejores calificados para ocupar un lugar en el INAI.Por otro lado, Rementería del Puerto recriminó la falta de personal en diferentes puestos, como en tribunales locales tanto de Veracruz como en otras partes del país.“El Tribunal local aquí en Veracruz, pero no solamente en Veracruz sino en todo el país, están con vacantes. Hay suplentes que están por ministerio de ley supliendo las posibilidades de los ministros, o en este caso de los magistrados locales”.Refirió que no han logrado subir al pleno este tipo de acuerdos sobre nombramiento de titulares.“Tenemos las 5 salas regionales del país que tampoco están completas y que las cuales no se nombran los titulares, no se logra la posibilidad de subir los acuerdos al pleno para votarlos. Aunque las nominaciones tienen que ser por dos terceras partes de los votos, digamos que poner en el orden del día estos temas en las sesiones es facultad de la mayoría simple en la cámara y no logran pasarlo para allá”.