MORENA condiciona programas sociales por votos, acusa Américo Zúñiga

El candidato de la alianza Va por México a diputado federal por el distrito 10, Américo Zúñiga Martínez, aseguró que se está condicionando el voto a las personas que son parte de un programa social.



"Estamos en contra de las amenazas que han hecho a muchas familias de Xalapa, con respeto a los programas sociales, estamos absolutamente en contra de ello. Habremos de llevar a cabo una conclusión de la campaña".



En conferencia de prensa, el candidato expuso que las brigadas que ha conformado el partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), no sólo en Xalapa, sino en varias partes de país, donde al tocar las puertas de las viviendas, se les dice que, si no votan por dicho partido, los programas desaparecerán.



"Les dicen que no al ganar las elecciones, ese programa va a terminar. Aquí es muy importante decir que esto va a suceder. Se intenta una elección de estado y eso no lo vamos a permitir".



Por ello, señaló que la coalición no va a permitir que se condicione el sufragio o que se realicen elecciones no transparentes.



Así también, comentó que, en los próximos debates, será el candidato mejor posicionado, dejando atrás los malos comentarios que se han hecho hacia su persona.



"Los ataques que se hacen en redes sociales son naturales, lógicos, de alguien que está nervioso porque nuestra acción política lleva una delantera", concluyó.