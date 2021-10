El representante de MORENA ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, indicó que se presentó un recurso de reconsideración en el juicio electoral que se promovió contra Juan Manuel Diez Francos.Destacó que hoy se efectuó este proceso, por lo cual el juicio sigue y Diez Francos aún no puede aseverar que es el Alcalde de Orizaba."Que no les engañen, que no les mientan, Orizaba no merece un personaje corrupto y mentiroso como Juan Manuel".Agregó que el Tribunal Electoral y la Sala Regional confirmaron que "es un delincuente y mentiroso".Finalmente, apuntó que el recurso de inconformidad y el juicio de revisión constitucional aún no están resueltos, por lo tanto la lucha sigue.