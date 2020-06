MORENA denuncia a Bingen y Marijose Gamboa por actos anticipados de campaña

Por violaciones flagrantes a la normatividad electoral federal y local, la representación del Partido Movimiento de Regeneración Nacional ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE) presentó una denuncia en contra de los diputados locales del PAN, María Josefina Gamboa Torales y Bingen Rementería Molina.



Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, representante de MORENA, aseveró que ambos legisladores están incurriendo en actos anticipados de precampaña al entregar despensas y equipos de protección personal a médicos, enfermeras y locatarios de mercados municipales del puerto de Veracruz.



Dijo esperar que lo estén haciendo con recursos propios; sin embargo, la violación a la normatividad electoral es porque lo están promocionando indebidamente en sus redes sociales y en medios de comunicación, cuando el proceso electoral local inicia dentro de cinco meses.



Recordó que los dos legisladores albiazules aspiran a la Presidencia Municipal del puerto de Veracruz.



“La cuestión es que no usan recursos públicos, ojalá y así sea y no que indebidamente estén promocionando su imagen en apariencia de buenos samaritanos, cuando en realidad la intención es promocionar su imagen, no hay que olvidar que en el mes de noviembre arranca el proceso electoral local y si permitimos que este tipo de conductas estén pasando, al rato todo mundo lo hará bajo el pretexto de la pandemia”.



Dijo que la denuncia se presentó ante la Dirección de Quejas del OPLE para que la revise e imponga las medidas precautorias pertinentes.