MORENA en Coatepec rechaza de manera rotunda una alianza con el PVEM

Integrantes de la Coordinación de Trabajo del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en Coatepec, dijeron rechazar de manera rotunda una alianza con el Partido Verde Ecologista de México a nivel distrital.



En rueda de prensa, indicaron que tienen conocimiento del desempeño y el actuar de ese partido en aprobar Reformas que no han favorecido al pueblo, por ello señalaron que se oponen a una coalición con ellos.



"La postura de no ir con una política aliancista con partidos como el Verde es porque conocemos de las Reformas que ellos han aprobado junto con otros partidos y en MORENA estamos convencidos de que lo importante es gobernar para el pueblo. En ese entendido y con conocimiento del desempeño que ha venido manejando el partido Verde es que nos oponemos rotundamente a ir en alianza con el mismo", expresó Gabriel Marín Mora.



Mencionaron que no permitirán que oportunistas regionales o nacionales quieran utilizar la alianza para la búsqueda de sus intereses personales en cargos públicos.



"Hacemos un llamado en la región, sabemos que la última instancia a nivel nacional debatirá y se aprobará o no una posible alianza, nosotros no permitiremos que bajo esa franquicia se nos impongan oportunistas", indicó Adrián González Naveda.