MORENA en el Congreso busca unificar tarifas en 17 zonas con reforma eléctrica

Diputados federales de MORENA prometieron que bajará el precio de la luz con la reforma eléctrica pero pidieron que les den “chance” para que se defina cómo se beneficiará a los ciudadanos.En conferencia de prensa, Angélica Cisneros Luján y Jaime Pérez Bernabé aseguraron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene las herramientas suficientes para proveer al país completo del servicio, de ahí que sea necesario fortalecerla a través de la reforma propuesta.“Hay la capacidad técnica de todo el personal profesional y técnico de la Comisión para hacerlo de una gran manera y llegar a la gran mayoría de las poblaciones”, dijo Cisneros Luján.Sin embargo, Pérez Bernabé sostuvo que no sólo es necesaria la infraestructura con la que cuenta la CFE y que es usada por las empresas privadas para el mismo servicio, sino que de poner orden entre éstas, pues no han logrado cumplir con los requisitos establecidos para que brinden el servicio de energía eléctrica.“De las 17 áreas va a ser tarifa única. Vamos a unificar; esta reforma energética va a unificar y lo que vamos a prever es que no ocurra lo que está pasando en Europa, el disparo tremendo del 300 al 600 por ciento”, sostuvo al señalar que en aquella región del mundo ya se plantean reformas como la que México impulsa.“Va a haber un ahorro, claro que va a la baja”, agregó el Legislador, quien recompuso sus dichos al indicar que hay “una trampa” en la cotización del precio de la energía si se deja en manos de las privadas, por lo que no se trata “de lo que nos vamos a ahorrar en sí, sino de lo que no se va a crecer al final”, en referencia al costo.Indicó que esto se va a lograr solamente si el control en el despacho del servicio queda en manos de la nación, como plantea la reforma y no haya “una canallada hacia el pueblo”.“Con la tarifa única, lo que estamos haciendo es tener un control adecuado en el precio de la venta”, insistió.Pérez Bernabé sostuvo que para sacar adelante la reforma y derivado de que no les alcanzan los votos en la Cámara de Diputados, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tiene un reto grande pues Acción Nacional, afirmó, ya está entregado a las empresas privadas.