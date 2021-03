MORENA en Orizaba pide a aspirantes no adelantar vísperas con candidaturas

Militantes de Movimiento Regeneración Nacional en Orizaba exigieron a sus compañeros que no se adelanten al nombrar y asegurar a ciertos personajes como candidatos, pues hasta el momento no hay siquiera pre candidatos para ningún cargo



En rueda de prensa, Verónica Mofil, integrante de MORENA, indicó que “la dirigencia nacional tomó la decisión de abrir el registro a militantes y simpatizantes, para dar la oportunidad y posibilidad de abanderar las candidaturas de MORENA y de la colación”.



Hemos observado que algunos simpatizantes del partido han dirigido mensajes ante la opinión pública que faltan a la verdad, a los lineamientos de la convocatoria de MORENA y que no respetan los tiempos de la convocatoria dando entender que existe la precandidaturas cuando que no se han cumplido aún para nuestro movimiento los plazos”.



Por su parte Alberto Luna, también integrante de este movimiento y aspirante a uno de los cargos, dijo que están a la espera de que la Comisión Nacional de Elecciones dé a conocer los cuatro registros aprobados para cada precandidatura.



“Los cuales pasarán al Comité Ejecutivo Nacional para su revisión y valoración y de ser aprobado pasarían a la Comisión Nacional de Encuestas, pues es importante para nuestro movimiento que las candidaturas sean reconocidas por la sociedad y que tengan buena reputación, valores los candidatos”.



Indicó que no están en MORENA en contra del registro de algún ciudadano, ya sea miembros de la Academia, profesionistas o empresarios con dimensión social, etcétera, pero sí se deben apegar a lo que marca el movimiento y que básicamente es luchar contra la corrupción, simulación y autoritarismo.



Añadió que quien ha dado nombres y mostrado su apoyo a cierta persona como “candidato” están violentando los estatutos o quizá no conozcan los lineamientos.



Sobre el número de candidatos que hay, indicó que solo se conoce los de la diputación federal y son 9, pues los otros registros fueron en línea, de igual forma apuntó que desean los candidatos sean de la base de MORENA, pero en dado caso que no fuera así buscarán apoyarlos.