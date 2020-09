MORENA frente al espectáculo electoral del 2021

“¡No esperemos que alguien nos dé línea! La línea se decide desde la base”[1]

idiotas

ARTE

manejaron los intereses públicos en provecho privado

” [3]

rechazan esos vicios

militantes de base

Que la CODICIA reine en lo partidos no significa que en la POLITICA, que está presente en nuestras vidas suceda la mismo. La gente debe entender que la MARRULLERÍA practicada por los sujetos que se apropian de los partidos políticos, no es política. La verdadera política tiene que ver con la conciliación de intereses lograda por medio del arte de la negociación sustentada en la Ética. Como disciplina se orienta hacia la búsqueda de la felicidad individual y colectiva. Abarca tanto los asuntos de los particulares como los públicos. Sin embargo, en sus orígenes el Estado los diferenciaba: a los asuntos públicos les llamóy a los privados o personales,”. El primer término proviene del vocablo griego(ciudad). De la cual sólo se ocupaban los ciudadanos reconocidos como tales. Los esclavos o extranjeros que no podían ocuparse de los asunto de la ciudad los llamaban. Más tarde, tal denominación se aplicó a quienes anteponían los intereses personales a los de la comunidad. Al respecto, Michael Foucault decía que los políticos con este perfil (idiotas)En este sentido, cuando un ignorante se involucra en la Política y es elegido para un puesto en realidad se está permitiendo que un IDIOTA se encargue de los asuntos públicos. Un claro ejemplo de lo anterior lo vivió México ya que si bien es cierto que pocos gobernantes lo han hecho con, rara vez una nación fue gobernada por un grupo homogenizado por la estupidez (Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto). Cualquiera sabe que estos señoresdurante 24 años continuos. El triunfo de MORENA en 2018 dio un susto a esa clase corrupta porque, al menos en sus inicios, este nuevo partido pretendía convertirse en un MOVIMIENTO vinculatorio de las luchas populares. Lo trágico es que esa clase logró infiltrar al nuevo partido transfiriéndole sus modos de hacer “política” y contaminándolo con sus vicios.Actualmente, sumida en una crisis profunda derivada de su antidemocracia y pragmatismo electoral MORENA difícilmente saldrá ilesa en la disputa por la dirigencia nacional. No importa quien resulte nombrado presidente, rodeado de expriistas, expanistas y experredistas y bajo el acecho del INE y las leyes electorales salinistas, será imposible recuperar al partido que pretendió ser la esperanza de México.Esta descomposición política básicamente inducida desde el sistema en los Partidos permite transgredir impune y permanentemente las leyes que los regulan. No se trata de quién afilia a los buenos y quién a los malos. Es esa manera facciosa de tratar el incumplimiento de las obligaciones legales que tienen esos institutos. Por ejemplo: ser promotores de la Democracia, capacitar a sus militantes, cumplir sus estatutos y transparentar el manejo de las prerrogativas. Con esta permisividad mañosa, sumada a la codicia y mediocridad de los dirigentes el capital logra convertirlos en instrumentos para controlar, dividir y destruir rebeldías legítimas.Lo peor de esto es que las cúpulas partidistas simulan no darse cuenta del profundo desprestigio en el que están inmersos. Esta actitud, casi generalizada, alejará más ciudadanos de las urnas. Claro que el rechazo no les asusta, lo enfrentarán metiendo más dinero en las campañas corrompiendo el voto. La ilegitimidad les tiene sin cuidado, aprendieron que las elecciones en México se ganan con tres cosas: dinero, dinero y dinero. Por esa razón se aprobaron el mayor presupuesto de la historia para el 2021, ¡27 mil millones! El próximo año 7 partidos (más 2 de recién registro) como aves de rapiña pelearan por los 21,368 puestos en juego. Por lo anterior ante el seguro dispendio, las prerrogativas serán insuficientes y tendrán que “buscar” donde lo haya (narco, empresarios, programas sociales) hundiéndose más en el fango.Cualquier partido tiene militantes quepero es en MORENA, donde más se ha visto esa postura digna, en las bases, principalmente. No obstante, poco influirán en su rumbo ya que carecen de unidad y estructura organizativa. Divididos como están, ocupados en la disputa sostenida por media centena de candidatos a ocupar su dirigencia nacional, quedan sin tiempo para distinguir lo importante de lo inmediato. Sin duda las elecciones próximas representarán un enorme reto para el Presidente dada su promesa de sancionar ejemplarmente los DELITOS ELECTORALES. Su partido (MORENA) le oculta que por toda la República hay autoridades, funcionarios, empleados de gobierno interviniendo en las campañas, negociando e imponiendo líneas y candidatos y, por supuesto disponiendo dinero del erario.Tales traidores están actuandoasumiendo que el pueblo es tonto y que no les pasará la factura. El panorama que se vislumbra, tomando en cuenta los efectos de la pandemia, crisis climática, deuda externa, etcétera, es de alto riesgo para la gobernabilidad en el país. Esto es lo importante.Por fortuna hay gente consciente que aún quiere hacer lo correcto en MORENA. Como muestra, transcribo algunas expresiones críticas de, tomadas del chat “foro político Veracruz mx”:-Cuando tuvimos la oportunidad de hacer lo que dicta el estatuto, no hicimos nada por parar las irregularidades, la compra de conciencias; nada por exigirle a Cuitláhuac que sacara las manos del proceso interno.-Podemos rascarle y también vamos a encontrar que hasta el cabildo Xalapeño tiene sus amarres políticos y una enorme cola.- (Hay) Prianistas incrustados en los gobiernos estatales morenistas. Hipocresía política doble moral.-Ya parece que oigo al ex presidente Miguel de la Madrid: " la corrupción somos todos "- (En) Morena con acciones como la que estamos viendo puede suceder lo mismo que el PRD (César González).-Democracia es democracia no amiguismo ni nepotismo. Nadie debe adueñarse de MORENA (Isaías Pliego).-¿Dónde están las finanzas del partido MORENA durante el 2015 para acá ?-Desprecian a las bases y miembros fundadores de Morena en cada rincón de nuestro Veracruz.-Por más veces que lo repite nuestro presidente no quieren entenderlo “quién incumpla con lo comprometido, no tiene porque permanecer en el puesto que fue elegido”.-Por eso Huerta nunca se preocupó por tener comité municipales porque él mandaba en todo el Estado y se clavaba las prerrogativas para el partido en los municipios a él y a ellos les conviene que estemos sin rumbo y sin bases.- Me preocupa que sigan con la autocracia y solo apoyen a sus incondicionales; a los de su LÍNEA, que no reconozcan a los verdaderos y naturales liderazgos. Eso mataría a MORENA.