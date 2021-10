MORENA ganó Actopan con ilegalidades, acusan excandidatos

Ocho excandidatos a la Alcaldía de Actopan seguirán su batalla legal ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues insistieron que el triunfo de la alcaldesa electa, María Esther López Callejas, se dio gracias a la intervención del Gobierno del Estado, el actual Ayuntamiento y en medio de irregularidades cometidas por el Consejo Municipal del OPLE, y avaladas por el presidente del Consejo General, Alejandro Bonilla Bonilla.En conferencia de prensa, añadieron que en la organización del proceso en esa demarcación, el ente comicial violó la certeza e imparcialidad, rentando como oficinas de su órgano desconcentrado, las que ocupaba la también diputada local, como su casa de enlace.La excandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yamileth Fernández Utrera, quién aseveró que desde el inicio de la contienda empezaron a observar distintas anomalías, por las cuales presentaron una primera inconformidad ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), cuatro meses atrás."Hice una denuncia por una parcialidad a favor de la candidata de MORENA, por parte del OPLE en Actopan, al final de la elección notamos muchas más irregularidades de las que presentamos pruebas que fue el empalmamiento de cargos por parte del representante de MORENA, Gabriel Grijalva, que fue presidente del Consejo Municipal, al mismo tiempo que era representante de MORENA", acusó.Añadió que este ex funcionario electoral participó en el traslado del material propagandístico de la ahora edil electa, además de que se validó que el órgano desconcentrado funcionaran en el mismo lugar que antes fue rentado por la legisladora local, por lo que tendría acceso al mismo.Por su parte,, ex nominado del partido de la Revolución Democrática (PRD), Ignacio del Moral Acosta, indicó que durante su campaña, López Callejas afirmó que se llevarían a cabo obras en las comunidades de Trapiche del Rosario y Chicoasen, mismas que ya se están ejecutando, por lo que la intervención del Ejecutivo para favorecerla se dio desde la etapa de búsqueda del voto."Vamos a seguir luchando para que se cumpla el Estado de Derecho (...) Vamos a trabajar muy duro porque todas las anomalías que hubo en el proceso electoral, desde la instalación del Consejo Municipal del OPLE en Actopan, se aclaren, que las cosas salgan claras en Actopan que está sumido, con un retraso de más de 10 o 20 años", indicó.Por su parte, el exabanderado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Retureta García, denunció que cinco días antes de los comicios del 6 de junio, la Fiscalía General del Estado (FGE), realizó un cateo a su rancho, al ser acusado supuestamente de haber restos humanos en el predio, como parte de una averiguación penal que data del 2011.Enseñando el oficio que presentaron él y los otros siete inconformes ante el TEV, sobre la impugnación de la validez de la elección en ese municipio y que se turnará a la Sala Xalapa del TEPJF, señaló que esta acción ministerial le afecto políticamente en su campaña y moralmente al ser acusado de algo, que a su decir, no tenía sustento."Afectó mi campaña, pero la magistrada Tania Celina Vázquez Muñoz dice que solamente son dichos. No son dichos, aquí está el documento sobre la orden de cateo que fue porque una persona llamó anónimamente diciendo que en mi rancho había cosas clandestinas, con cuerpos donde estaban buscando personas desaparecidas", externó.Además indicó que rechazan la determinación de los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz porque viola los derechos político electorales de todos los ex contendientes a la referida Alcaldía, añadiendo que confían en que los togados regionales reviertan ese fallo, anulen la elección y se repita nuevamente.Entre tanto, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), ante el Consejo Municipal, añadió que el 7 de junio, un día después de la jornada, dieron aviso que la Policía de Actopan supuestamente se estaba llevando las urnas en contubernio con el representante morenista, el único que permanecía en las oficinas del OPLE."Se le hizo saber al presidente del OPLE y desafortunadamente no hubo respuesta sobre ese caso, confiamos en que esta prueba sea una más sólida para que la Sala Regional la tome en consideración y emita una buena resolución", abundó.Después de lo expresado por los ex candidatos, el abogado Eduardo de la Torre Jaramillo, quién los acompaña jurídicamente en el proceso de impugnación, cargó contra el titular del OPLE Veracruz, Alejandro Bonilla Bonilla, y los integrantes del TEV, ya que a su juicio, se prestaron para validar las irregularidades cometidas en esos comicios."Alejandro Bonilla es el mensajero, es el IBM del representante del MORENA hoy en Actopan, éste fenómeno de rentar la casa se pierde en automático la certeza porque ellos tenían el conocimiento de entrada, salida, las llaves", adicionó.Aseveró que el representante morenista, anteriormente integrante del OPLE de Actopan, actuó con dolo en vista de que su esposa es la suplente de la alcaldesa electa."Quién puede comprar la elección renta la casa,pone a sus empleados como funcionarios", precisó al retomar lo denunciado ante el pleno del Consejo General, del presunto robo de paquetes de esa elección, sin que Bonilla Bonilla hiciera algo al respecto."Entonces le damos todos los elementos a la Sala Regional para decir que se vulneró el principio de elecciones libres en Actopan, porque quién ya fue presidente del Consejo Municipal ya sabe dónde se ubican las casillas, quienes fueron los consejeros, quienes quienes fueron los integrantes de las mesas directivas de casilla", refrendó.