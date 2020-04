MORENA la pagará por anexar a diputada Florencia Martínez; ella actúa por intereses: PRD

Al grupo legislativo de MORENA, en el Congreso del Estado, tarde o temprano se le revertirá que esté incorporando a su bancada gente que no tiene principios, que sólo busca sus propios intereses y que no tiene ningún pudor para voltearse la camiseta, aseveró el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez Flores.



Cuestionado en torno a la incorporación de la diputada plurinominal experredista Florencia Martínez Rivera a la fracción de Regeneración Nacional, expuso que “los morenos” están armando una mayoría falsa en la actual Legislatura de Veracruz.



“Al rato le van a pedir (a Florencia Martínez) que vote algo y ella va a querer algo a cambio; si no se lo dan, va a votar en contra y les dará la espalda. Son artimañas que hace MORENA (para tener la mayoría) pero que en algún momento le va a salir mal; yo lo puedo anticipar, en algún momento le va a salir mal porque se llevan a personas que no tienen el más mínimo pudor para voltearse la camiseta”.



Cabe recordar que Martínez Rivera llegó a la 65 Legislatura del Estado por el PRD y se sumó al grupo mixto “Del Lado Correcto de la Historia” pero el pasado 5 de marzo anunció su renuncia al Partido de la Revolución Democrática y ahora se sumó a la bancada de MORENA.



Velázquez Flores enfatizó que la diputada Florencia Martínez fue externa del PRD y siempre puso por delante del partido sus propios intereses y desde que inició la actual Legislatura, “en realidad nunca fue del PRD, por lo que nosotros no sentimos su pérdida”.



Reconoció que es error del partido que llegue ese tipo de gente “y ahora le toca a MORENA lidiar con ella y reitero que en algún momento les va a dar la espalda”.



Aceptó que él ya era dirigente estatal del PRD cuando se aceptó la candidatura de Martínez Rivera, sin embargo, dijo que fue decisión del Consejo Político Estatal y no de la dirigencia.



Agregó que la diputación plurinominal era para Sergio Cadena Martínez, quien fue alcalde de Catemaco, aunque por cuestión de género, el Organismo Público Local Electoral “les volteó la fórmula” y asignan en la diputación a Florencia Martínez que era la número dos de la lista “y es así como ella llega a la curul”.