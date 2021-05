MORENA le apuesta a “que la gente no salga a votar”: Senador

La violencia política durante el proceso electoral en Veracruz es preocupante, afirmó el senador por el PAN, Gustavo Madero Muñoz.



En entrevista, afirmó que la estrategia de los Gobiernos Estatal y Federal es generar temor para que la ciudadanía no salga a votar el próximo 6 de junio.



A nivel nacional, comentó, han documentado más de 250 agresiones a candidatos.



"Estoy enterado y estoy muy preocupado por el ambiente que estamos viviendo en el estado de Veracruz, un ambiente de mucha amedrentación a los candidatos, generando temor, miedo, amenazas, violencia y esto encarece mucho el clima, está muy claro que son tendencias de desesperación", dijo.



Apuntó que en todo el país suman 84 asesinatos a políticos y candidatos a cargos de elección y no hay un freno a la violencia.



"Llevamos 84 asesinatos de políticos y candidatos en este proceso y es terrible, es una contabilidad muy preocupante porque nos habla de que en pleno asesinar, quitarle la vida a candidatos y candidatas es inaceptable, sigue sucediendo, hace 48 horas fue el de Ciudad Obregón".



El expresidente del Comité Nacional del PAN afirmó que se debe garantizar seguridad en los comicios que se llevarán a cabo en poco más de dos semanas.



Los gobiernos deben asumir la responsabilidad y sembrar certeza entre la población para que salgan a emitir su voto.



"No quiero generar miedo, sino confianza pero sí hacerle un cargo de responsabilidad a los encargados de la seguridad para que garanticen las condiciones de la gente que va a ir a votar. MORENA le está apostando a eso, a que la gente no salga a votar, (...) es una campaña que estamos librando para tratar de quitar estas mentiras y sentimiento de inseguridad".