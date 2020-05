El grupo parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, determinó congelar la iniciativa que presentó el pasado miércoles en la Comisión Permanente para desaparecer 44 fideicomisos.



En conferencia de prensa, Mario Delgado, líder de la bancada de Morena, anunció que esta iniciativa se va a la congeladora y abrirán un espacio de diálogo con la Secretarías de la Función Pública, Hacienda, así como con la Consejería Jurídica de la Presidencia y con todos los sectores involucrados.



En un anuncio, Mario Delgado dijo que no tienen prisa y no van a legislar de manera irresponsable y adelantó que serán sensibles con todos los temas.



Esta decisión de congelar la iniciativa, dijo Mario Delgado, es para que no se genere nerviosismo en los sectores involucrados, como la comunidad científica, deportistas, artistas, periodistas, para que “no sientan temor o se sientan amenazados sobre estos apoyos”.