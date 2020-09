MORENA "mayoritea"; avanza dictamen para desaparecer fideicomisos

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados aprobó el dictamen mediante el cual se desaparecen 109 entre fondos y fideicomisos con lo cual se pretende reasignar recursos para la Federación por 68 mil 478 millones 123 mil 839.26 pesos.



Con 20 votos a favor, 15 en contra y una abstención, los diputados aprobaron el dictamen que este día pasó de proponer la desaparición de 55 fondos y fideicomisos, a 109.



Por más de 3 horas, en la Comisión se discutió la desaparición de los fideicomisos, en donde la oposición reprochó el argumento de que se extinguen estas figurar bajo el argumento de que existe opacidad y corrupción, pero hasta el momento no se ha exhibido prueba alguna de ello, o realizado denuncia correspondiente.



Dos diputadas de Morena: Rocío Barrera y Lidia García, votaron en contra del dictamen, por considerar que éste atenta contra los principios que se comprometieron defender. Ambas legisladoras advirtieron, por separado, que su voto en contra fue a título personal, sin que ello tuviera algo que ver con la bancada a la que pertenecen.



“Sí hay prioridades (en el gobierno) pero no se puede dejar indefenso a nadie. No defiendo (los fideicomisos) por haberme visto beneficiada, defiendo a las más de mil 300 personas que están en el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”, argumentó la diputada Rocío Barrera.

La diputada Laura Imelda Pérez, de Morena, votó en abstención.



La oposición (PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano) cuestionó, además, el por qué se llevó a cabo un parlamento abierto, en donde se invitó a especialistas en cada ramo, para defender los fideicomisos que ahora se pretende desaparecer, si no se tomó en cuenta su explicación.



La diputada del PAN, Laura Rojas, recordó que uno de los objetivos expuestos para la desaparición de fondos y fideicomisos, tiene que ver con opacidad y discrecionalidad en el uso de recursos económicos, pero en ningún momento se ha demostrado ello. Advirtió que hay instrumentos que impactan directamente en las poblaciones más vulnerables.



Alertó sobre el caso de la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que podrían quedar en la indefensión de sus vidas.



“No se ha demostrado tal opacidad y discrecionalidad, aquí basta solamente con entender cómo funcionan (los fideicomisos y fondos); son una figura jurídica para complementar recursos públicos y es la explicación que se dio en los foros de parlamento abierto”, señaló.



El también panista Rigoberto Mares, se refirió al caso de la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales: “Se pasa por alto lo expuesto por los expertos en materia de Protección Civil (…) esto es un ataque directo a los ciudadanos”.



En estos momentos los diputados, en la Comisión, comenzarán a discutir reservas presentadas.