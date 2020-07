MORENA no conoce las leyes, quiere controlar al Poder Judicial: Magistrada

Para la magistrada de la Octava Sala en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Concepción Flores Zaviaga, es desafortunado que el Poder Legislativo siga entrometiéndose en el Poder Judicial y violentando su autonomía, por lo que pidió respeto a la división de Poderes.Señaló que la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, presentada este martes por el diputado del grupo legislativo de MORENA , Raymundo Andrade Rivera, denota la falta de oficio legislativo e inexperiencia del Congreso del Estado, en virtud de que la propuesta de modificación ni siquiera coincide con la exposición de motivos.Agregó que se avizora que el fondo de la iniciativa es por el interés de cubrir las magistraturas vacantes en el TSJ y por los intereses del Poder Legislativo, a través de su representante en el Consejo de la Judicatura para quitarle inconstitucionalmente la administración a la Presidencia, independientemente de quién esté al frente.La togada citó a Charles Louis de Secondat, Montesquieu, quien señaló que la división de Poderes nace con el objetivo de evitar el autoritarismo.De acuerdo a la iniciativa de reforma, se limita la actuación de la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, ya que se propone nombrar a un Vicepresidente de entre los miembros del Consejo para cubrir sus ausencias en alguna sesión.En ese sentido, dijo que los legisladores ni siquiera se han dado a la tarea de revisar la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Reglamento Interior del TSJ y el Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, en donde está previsto cómo se cubren las ausencias del Magistrada o Magistrado Presidente e incluso las ausencias temporales de cualquier Magistrado.Expuso que por una ausencia menor a 10 días, el titular del TSJ nombra directamente a un suplente y cuando la ausencia es mayor a 10 días, es el Pleno de Magistrados quien designa a quien habrá de suplirlo.Además, la iniciativa refiere que para que el Tribunal y el Consejo puedan sesionar válidamente y en el ejercicio de sus funciones sólo se requerirá de al menos tres de sus integrantes para conformar mayoría y será suficiente para la legalidad de sus acuerdos y resoluciones.Ahí advirtió un error aritmético, ya que el Pleno del TSJ se integra por 9 Magistrados y el Consejo de la Judicatura por 5 miembros, por lo que 3 integrantes por cada órgano colegiado no hacen mayoría.En la exposición de motivos, el legislador refiere al jurista italiano Norberto Bobbio quien sustentó que “la regla de mayoría fue concedida como el procedimiento necesario o el más idóneo, para la formulación de una decisión”.Al respecto, Flores Zaviaga aseveró que ni siquiera la iniciativa de reforma se relaciona con la exposición de motivos y no tiene sentido aritmético.De entrada, enfatizó que la iniciativa se contrapone con los Reglamentos Internos del Poder Judicial, “creo que los diputados no conocen todas las Leyes y creo que primero deberían de revisarlas; deberían de repensarla y hago un llamado a los diputados para que sean respetuosos y que nos convoquen para ver cómo se puede solucionar esto”.Se sumó al llamado de los catedráticos de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana para que la iniciativa de retire, pues en caso de aprobarse se analizaría si se pudiera presentar una Acción de Inconstitucionalidad o una Controversia Constitucional.