MORENA no dañará a México, la 4T hace las cosas bien: Claudia Tello

La candidata a la reelección por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), a la Diputación federal en el Distrito 8 de Xalapa Rural, Claudia Tello Espinosa, calificó de “hipócrita” la alianza conformada por los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), ya que dijo que después de aliarse desde el 2012 para aprobar las reformas estructurales en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ahora quieren el voto de la ciudadanía.



“Vamos a hacer frente a ese grupo que viene desde el 2012 unido, entonces la verdad vamos muy bien, tenemos pláticas, acuerdos, mucho acercamiento, sobre todo en la población. En el Distrito 8 hay consejo de seguir trabajando de manera unidad”, expresó en entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv.



De este modo, rechazó los señalamientos de contendientes del bloque opositor de que si MORENA sigue manteniendo la mayoría en San Lázaro, significará un retroceso y un daño para la democracia mexicana.



“Claro que no vamos a hacer un daño a la población, no vamos a hacer un daño al país. Este grupo de partidos que siempre han estado en contra del pueblo, no sé cómo pueden tener la posibilidad todavía, ser tan hipócritas y decir ‘aquí estamos, voten por nosotros’, somos los que vamos a sacar adelante al país”, dijo.



Tello Espinosa aseguró que los legisladores morenistas están haciendo las cosas bien y han cumplido para beneficio de quienes más lo necesitan, “y la población lo está viendo”.



Aunque reconoció que hay compañeros de bancada que a su juicio deberían salir “de este plan” de la Cuarta Transformación, que involucra un cambio ético y de la moral.



“Y todos tratamos de lograrlo, yo creo que algunos deben salirse de este plan, pero pues hasta ahorita yo la mayoría de mis compañeros veo que asisten a las sesiones del Congreso, están, presentan iniciativas, etcétera”.



Expresó que es una de las pocas parlamentarias que no tiene inasistencias o que hayan llegado tarde a las plenarias.



FXM y UC engañan a la gente



Por otra parte, la candidata acusó a Fuerza por México (FXM) y a Unidad Ciudadana (UC), de estar engañando a las personas al decirles que van en alianza con su partido y de amenazar con el retiro de apoyos a adultos mayores si no acuden a sus reuniones.



“Hay partidos pequeños que andan por ahí y hoy salen engañando a la gente diciéndole a la gente que van en alianza con MORENA, un partido ‘rosita’ (FXM), les decimos que no, después el de la ‘manita’, en Jalcomulco una personita diciéndole a los adultos mayores que si no llegan a sus reuniones de Unidad Ciudadana les van a quitar los apoyos”, denunció.



Dijo que este último hecho ocurrido en Santa María Tatetla, ya fue denunciando ante las instancias correspondiente, ya que reiteró que es un delito y recordó a los beneficiarios de los programas sociales, que estos están asegurados en la Constitución.



“Lo primero que me dijeron varias señoras, grabamos, tenemos la evidencia y un señor dio su nombre y dio la información: fulano de tal está llamando a los adultos mayores diciéndoles que si no van a sus reuniones, si no van y votan por la manita, entonces se les quitan los apoyos, fuimos a ver y vamos a continuar el procedimiento legal”, reiteró Tello Espinosa.



Si bien aclaró que no es una de las “mujeres que buscan pleito”, esta situación no se puede permitir por estar fuera de los límites legales.



La aspirante morenista a la elección consecutiva en el cargo, llamó a llevar a cabo una contienda limpia, asegurando que hay “piso parejo” para que se lleve tal cual, refrendando que la alianza oficialista está conformada por su partido, el Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).



“No tienen por qué otros partidos ni llamar al voto porque son alianza de nosotros, yo le digo a la población, a todos los que nos escuchan, por favor, aquí solamente somos tres partidos: el PVEM, el PT y MORENA, no hay más. Quién quiere continuar este proyecto que iniciamos en el 2018 con ya saben quién, solamente con sus tres partidos”, dijo.



Tengo el cariño de la gente



La integrante en la actual Legislatura federal aseguró que a casi tres años de ser representante popular en la Cámara Baja, sigue tendiendo el cariño y la aceptación de la gente de su Distrito.



Reconoció que sigue el problema del agua en ese territorio y otros asuntos que todavía faltan por resolver, aunque acotó que el objetivo principal de la 4T es garantizar el bienestar de la gente, es decir, que tengan asegurada su educación, salud y alimentación.



“Todavía falta por avanzar, entonces buscamos resolver y apoyar a los campesinos del Distrito, apoyo al campo, a las familias campesinas, falta avanzar en ese rubro y después de ahí, pues vamos al cuidado del medio ambiente”, dijo la candidata de la coalición oficialista en el Distrito de Xalapa Rural.



En el tema medioambiental, comentó que se debe atender el tema de la minería, ya que en los municipios de Chiconquiaco, Yecuatla y Juchique de Ferrer, el ex presidente Peña Nieto “vendió” tierras a trasnacionales para su explotación.



Dijo que también se debe trabajar en las rutas de evacuación de la Central Nucloeléctrica Laguna Verde y en la sequía que experimentan las lagunas como “El Farallón” en Actopan, para lo cual planean una reforestación en la zona.



Además, acotó que trabajará para frenar la violencia contra las mujeres.



“No hay enemigo pequeño”



Claudia Tello Espinosa dijo que “no hay enemigo pequeño” en referencia a su principal contrincante: Adolfo Mota Hernández, de la alianza PAN-PRI-PRD, a quien dijo no le ve “una fortaleza” con la ciudadanía en su distrito.



“Me comentan que él sí es de los que no regresó a su distrito, no solamente eso, los maestros sabemos perfectamente que hay una afrenta con él cuando fue secretario. De ser secretario se fue a diputado, por eso es que se diluyó el llenado de bolsas que de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), se habla”, externó Claudia Tello al reiterar que ir ella sí continuará con los apoyos en su distrito y regresará, tal como ya lo ha hecho.