MORENA no tiene cabeza, tiempos impedirían alianza en Veracruz: PT

La falta de una “cabeza” que dirija al Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), en Veracruz es lo que ha impedido que se concrete la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM), que está en riesgo de lograrse por los cortos tiempos que restan para conformarla y proceder a su registro.



Así lo señaló el coordinador de la Comisión Ejecutiva Estatal del PT, Vicente Aguilar Aguilar, al indicar que los militantes en la entidad avalan contender solos, pero “seguramente por los tiempos” será una mesa nacional la que defina si habrá o no coalición.



“Tiene que ser ya, porque el plazo se vence el 28 de enero; si no se firma la alianza, cada quien, que Dios nos bendiga. Tenemos ayuntamientos muy fuertes para ganar solos, pero una ayudada no nos puede caer mal, ni a ellos tampoco, pero los tiempos me preocupan”, dijo.



Durante entrevista, Vicente Aguilar reiteró que en “MORENA no se ponen de acuerdo” y puso como ejemplo lo ocurrido en las pasadas elecciones locales en el estado de Hidalgo, donde fue comisionado, por lo que reconoció que es difícil ponerse de acuerdo entre partidos y lo es aún más con cada instituto político con el que se pretende una coalición.



“Se nos están acercando los tiempos, hace unos días nuestra dirección estatal, el Comité Ejecutivo Estatal, decidimos todos, los 41 irnos solos, porque sienten que en sus distritos, en sus municipios no hay ese acercamiento”, lamentó.



Ante ello, acotó, solo les queda esperar que la dirección nacional de MORENA envíe en los siguientes días a un delegado a Veracruz, con el que puedan sentarse a conversar y definir los términos de la posible unión, puesto que al momento se ha reunido con el secretario general en funciones de dirigente, Gonzalo Vicencio y el aspirante a dirigente, Esteban Ramírez Zepeta, pero ninguno tiene la autoridad para signar el convenio.



“Tenemos dudas, yo platico con el compañero Esteban, es un buen joven echado para adelante, muy responsable; también con Gonzalo, pero es informal. Ya necesitamos sentarnos a hablar para ir viendo qué tenemos, pero ahorita el mandato de la dirección estatal es irnos solos y tenemos que prepararnos para hacerlo”, dijo.



Refrendó que hay incertidumbre de la validez de las conversaciones con ambos personajes, apesar de ser de la misma corriente socialista que el PT, porque es necesario que se conforme una comisión integrada por dos petistas, dos verdeecologistas y tres o cuatro morenistas, como se ha hecho en procesos pasados.



“Es la preocupación que traemos nosotros, la política no se trata de buenos y malos, se trata de compromisos (…) hasta donde yo sé el secretario General es Gonzalo, pero no hay todavía certeza en el Movimiento, queda duda no nada más de Vicente Aguilar, también de nuestro comisionado, de las dirigencias estatales, de las dirigencias municipales. Necesitamos ya que salga luz porque urge sentarnos ya”, puntualizó.



La derecha les puede dar un susto



Al decir que todas las alianzas y partidos son bienvenidos, porque forman parte de la democracia, Vicente Aguilar opinó que la coalición de Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD), es “híbrida” y no entiende cómo pueden procesar las diferencias en sus ideologías, “pero eso son broncas de ellos”.



No obstante, reconoció que en algunos distritos podrían sufrir un revés electoral a favor de la coalición opositora.



“En algunos distritos la derecha nos va a pegar. Hay distritos importantes donde ellos Gobiernan y que nos han ganado, puedo decir Pánuco, Tantoyuca, Boca del Río, Veracruz y nosotros le ganamos uno en Veracruz con un empresario progresista”.



El coordinador estatal petista dijo que tienen que estar claros que en varias demarcaciones el PAN-PRD-PRI les “van a pegar un susto”, por lo que MORENA-PT-PVEM, en caso de ir coligados, deben estar preparados para enfrentarlos y ganarles, aunque precisó que buscan una alianza parcial en 70 o 80 municipios.



Insistió que quiere jugársela con el mejor, “solos o en alianza”, sacando los mejores perfiles y que estén preocupados por el bienestar de la población.



“Nosotros nos vamos a preocupar por ir solos, sacar los mejores perfiles, que se preocupen por la raza, candidatos a presidentes municipales, regidores y síndicos. En diputados federales vamos en ocho solos y vamos en alianza en 12 con MORENA-PVEM”, expuso.



En este sentido, cuestionó a la alianza opositora por “criticar por criticar” y “golpetear” al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al que definió como un hombre de principios y dispuesto a trabajar siempre.



Mejor solos que mal acompañados



Aguilar Aguilar señaló que insistirá en ir solos en el próximo proceso electoral, porque reafirmó que hay “señales de duda”, ya que no en todas las entidades federativas conformarán alianza con MORENA, tal es el caso de San Luis Potosí, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Michoacán.



“No nos espanta, el partido en Puebla cuando fue sólo tuvo muchísimos votos, en el Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo tuvo muchísimos votos”, destacó al decir que le exigirán a sus futuros aliados que respeten la fuerza política que cada uno tiene.



“Vamos a aliarnos, vamos a respetarnos para empezar. No podemos descalificar a un compañero, no se debe descalificar a un partido”, tal como según él, ha ocurrido en otros estados, “y por eso nos preocupa porque hay compañeros de otros estados que se ha violentado el tema o se están peleando, entonces cuál es el propósito de ir juntos”.



Por tanto, el líder el líder del PT en Veracruz, definió que es “mejor solos que mal acompañados” y apuntó que la 4T no sólo es de MORENA, también es del PT y del entonces partido Encuentro Social (PES), con quienes formaron coalición y ganaron en la elección anterior.



No hay ruptura con MORENA



El dirigente estatal petista aclaró que ir solos en los comicios municipales y legislativos locales del 6 de junio, no significa una ruptura con MORENA, sino adversarios en el “ámbito coyuntural de la política. La alianza está en la 4T y esa no se rompe. Somos aliados en lo federal”, insistió.



De igual modo, reiteró la exigencia para que respeten a su partido y eviten señalar que su base electoral del 3 o 4 % no les sirve para lograr el triunfo, porque en las elecciones municipales en varias demarcaciones uno hizo perder al otro, lo que hubiese sido diferente si hubiesen conformado una coalición, asentó.



Posibles victorias



Sin revelar nombres, el coordinador estatal del PT aseguró que ganarán la diputación local por Minatitlán sin ir en alianza, al igual que la de Zongolica; mientras que las de Misantla, Pánuco, Papantla y Perote tienen posibilidades porque “hay un fuerte candidato”.



“Puedo decir que hay muchos distritos donde el PT va a pelear fuertemente contra el grupo de la derecha y si no llegamos a ningún acuerdo, contra los aliados de Morena que sabemos tenemos que ser cuidadosos porque no queremos dañar la Cuarta Transformación”, precisó.



En Boca del Río, bastión panista, adelantó que están “tratando de convencer” a un joven empresario para que sea el abanderado de su partido, “que va a ser la revelación en este proceso (…) imagínese meter a un joven ahí que les pegue un susto y ganemos, es un fuerte empresario”, sostuvo.



Vicente Aguilar Aguilar acotó que en Coatepec también prevén la postulación de “un joven valioso, interesante para el proceso político del Partido del Trabajo. Hijo de una figura estatal”.