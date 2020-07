MORENA no tiene excusa, debe regresar Alcaldía de Actopan al PAN: Guzmán Avilés

El Partido Acción Nacional (PAN), en Veracruz, aseveró que con la sentencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que el Congreso del Estado restituya al alcalde electo de Actopan, o en su caso nombre al suplente José Alfredo Carreto, garantiza el respeto a la voluntad de las y los habitantes de Actopan.



Durante conferencia de prensa, el presidente del Comité Directivo Estatal, Joaquín Guzmán Avilés, dijo que el partido ha insistido en el respeto a los derechos de los actopenses, pues ellos decidieron con su voto tener un Gobierno municipal del PAN.



Sin embargo, acusó al grupo legislativo de MORENA de realizar una serie de irregularidades que hoy son reconocidas por el TEPJF, entre las que se encuentra el hecho de nombrar a un Presidente Municipal interino en Actopan, ya que esa figura no existe en la Constitución local.



Al respecto, Guzmán Avilés definió que MORENA ya no tiene excusa y ya no puede seguir abusando de su mayoría en el Congreso local.



“De no atender la resolución del Tribunal, estarán cometiendo desacato”, advirtió el dirigente estatal.



Por tanto, el líder partidista reiteró la exigencia para que Morena, en el Congreso, cumpla con lo señalado por el TEPJF, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve la controversia constitucional 17/2020.



De igual forma indicó que Morena debe reconocer su falta, respetar y hacer valer la voluntad de las y los actopenses y frenar su atentado contra Veracruz.