MORENA no tuvo que ver en evento lleno de morenistas, asegura el partido

El dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en la entidad, Esteban Ramírez Zepeta, afirmó que el evento realizado este fin de semana al cual asistió la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Tania Celina Vázquez Muñoz, no era un evento partidista, sino reunión “de un grupo social”, por lo que su partido no pedirá que se esclarezca la asistencia de la Magistrada.Durante entrevista, Ramírez Zepeta expresó que el evento por el sexto aniversario de la agrupación “Unidos Todos”, asistieron personas que en su mayoría sí se identifican con la Cuarta Transformación, “pero no es del partido de MORENA”.“Ni fue una posada que la hayan realizado dirigentes de la 4T, es lógico que son identificados con este proyecto pues en su mayoría han sido compañeros que han trabajado y ayudado para que se lograra el triunfo en el 2018”.Ramírez Zepeta expuso que, aunque fue invitado, no pudo asistir y dejó en claro que el partido no erogó recursos para dicho evento.Por ello, comentó que por tratarse de un festejo propio de la temporada navideña, seguramente se invitó a diversos actores políticos y de órganos autónomos.“Ya fue decisión de ellos asistir o no”.Esteban Ramírez agregó que no él no ve relación alguna del partido con la agrupación que organizó el evento.“Yo no le veo ninguna relación respecto a nuestro movimiento MORENA con la agrupación esta de Unidos Todos”, asentó.Sobre las críticas hacia la magistrada recién nombrada presidenta del TEV por asistir a este evento, por considerar que viola los principios de imparcialidad, expresó que, a título personal, no lo ve mal.“Yo no tengo una opinión negativa, es una posada y estamos en fechas decembrinas, si a alguien invitan de manera personal a una convivencia social, yo no le veo ningún inconveniente a que pudiera asistir, no es un tema partidista”.Para finalizar, reiteró que su partido no hará pronunciamiento al respecto de que se aclare la asistencia de Tania Celina al evento de Unidos Todos y considera que la autoridad electoral tampoco podría intervenir, ya que UT no es una agrupación ni Asociación Política.—¿No era un evento político? —se le cuestionó.—Hasta donde yo tengo conocimiento, no.