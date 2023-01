MORENA nunca admitió a “El Pino”, quería meterse a la política, señala Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez minimizó la fotografía suya en la que aparece junto al líder criminal Fernando Pérez Vega, asesinado este domingo junto a su familia en la ciudad de Veracruz, señalando que personajes del crimen intentan meterse en la política y ganar lugares en la administración pública; sin embargo, sostuvo que la justicia se aplica “sin miramientos”.Al respecto, en conferencia de prensa tras el multihomicidio ocurrido en la carretera Veracruz-Xalapa, el mandatario aclaró que Fernando Pérez Vega, alias “El Pino” o “El R15” no llegó a ser militante del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) y quien le abrió las puertas fue el partido Fuerza por México para buscar la Alcaldía de Coxquihui.Incluso, Pérez Vega había asistido a un evento de ese mismo instituto político horas antes de ser ejecutado.“Sí se de la fotografía, fue en el 2020 me parece y no fue candidato nuestro. Obviamente andaba buscando postularse en el 2021 pero pues no fue admitido en nuestro movimiento... entonces logró cabida en Fuerza por México y compitió por Fuerza por México”, dijo.El Gobernador afirmó que no es relevante buscar qué partido le dio cabida, sino que se castigue a todo aquel que cometa un delito, destacando que el actual Gobierno ha actuado incluso contra personajes que llegaron a estar con MORENA.“Nosotros no tenemos complicidades, no tenemos miramientos, independientemente del color con que algunos quieran aparecer en el ámbito político, nosotros vamos contra ellos parejo. Y hemos dado nota de eso porque hemos detenido a presuntos responsables de delitos que han participado incluso en el movimiento que me permitió postularme para ser Gobernador.“Hemos dejado claro que no hay complicidad, que si alguno se atreve a hacer un acto delictivo vamos contra él, también cuando han sido en su momento abanderados o han estado en otros partidos, hay presuntos responsables”, dijo.En este sentido, el titular del Ejecutivo descartó que se investigue a Fuerza por México, al tratarse el homicidio de un hecho “circunstancial”.Sobre la fotografía difundida en redes comentó que no puede negarle a las personas tomarse una foto.“Se acerca gente, me piden fotografías, no me puedo poner chocante y grosero y decirle: ‘¿y tú quién eres?’. Uno anda en esto, es público, soy un personaje público y posiblemente ese día se acercó quizá con aspiraciones a que se le diera cabida pero el partido tomó la decisión de que no y finalmente en otro (lo admitieron).“Pero pues así son, estos personajes van buscando. Ahora, en ese entonces habría que ver qué ilícitos había cometido, los que ahora sabemos es porque su nombre consta en carpetas de investigación que estaba procesando la Fiscalía General del Estado”, dijo.Asimismo, García Jiménez advirtió por la intención de criminales de ganar espacios en ayuntamientos, buscando apoderarse de las policías y hasta de los proyectos de obras.“Hay una intención de algunos grupos delictivos de también incrustarse en la política, sobretodo tratar de ganar a nivel municipal, (…) ahí es donde ellos logran incrustar personajes de sus alianzas delictivas para tener algunos favores.“Obviamente van sobre la Dirección de la Policía Municipal, van sobre la Tesorería Municipal, van sobre el Director de Obra porque también ya hasta en eso se meten pero manteniendo coordinación (…) se lo vamos a impedir”.Por último, reiteró que Pérez Vega sí era líder criminal.“Él estaba intentando incrustarse, este presunto responsable y jefe de plaza de Espinal, incrustarse en el ambiente político, al parecer. Pero eso han intentado siempre en todos los lugares”.