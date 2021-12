MORENA, orgulloso de ganar todavía más “chapulines”

Otros 14 Alcaldes electos de la región de las Altas Montañas se sumaron este jueves al proyecto de MORENA, informó el delegado estatal en función de presidente del partido, Esteban Ramírez Zepeta.De acuerdo con el morenista, el partido sigue haciendo historia por sus bases y sus principios, dando el impulso que se requiere a la Cuarta Transformación.Los Alcaldes electos que se sumaron son de Paso del Macho, Astacinga, Maltrata, Atoyac, Coetzala, Huatusco, Magdalena, Tlilapan, Tuxtilla, Tlaquilpa y Atoyac, entre otros municipios de las Altas Montañas que seguirán los principios de Morena, como no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, además de aplicar la austeridad y honestidad.Mencionó que en el trascurso de la semana seguirá recorriendo el estado de Veracruz a fin de seguir dando la bienvenida a aquellos que deseen sumarse a este proyecto de nación, pues también hay regidores y síndicos de otros partidos políticos que han tenido acercamiento con Morena.Ramírez Zepeta aseveró que no buscan fraccionar ningún partido político, sólo están haciendo su trabajo y las nuevas afiliaciones son el resultado de ello.Por su parte, los Alcaldes mencionaron que no fueron obligados a pertenecer a las filas de MORENA, se fueron convencidos de que es lo mejor para sus municipios.